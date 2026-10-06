Χαλάζι, πλημμύρες, καταιγίδες και άλλες φυσικές καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο. Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ασφάλειας αυτοκινήτου, εξέτασε πόσο συχνά επιλέγουν οι οδηγοί την κάλυψη για φυσικές καταστροφές, αλλά και τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κάλυψη στην ασφάλεια αυτοκινήτου.

9 στα 10 συμβόλαια μέσω Pricefox έχουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Pricefox, το 92% των online συμβολαίων ασφάλισης αυτοκινήτου που έγιναν μέσω Pricefox από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 περιλαμβάνει κάλυψη για φυσικές καταστροφές.

Με απλά λόγια, περίπου 9 στα 10 συμβόλαια που έγιναν μέσω Pricefox έχουν τη συγκεκριμένη κάλυψη.

Η κάλυψη για φυσικές καταστροφές άρχισε να αυξάνεται σημαντικά μετά την υποχρεωτική ένταξή της στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Τον Ιούνιο του 2025, υπήρχε στο 65% των συμβολαίων, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 το ποσοστό είχε φτάσει στο 92%

Η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη στα βασικά πακέτα ασφάλισης. Από 56,5% τον Ιούνιο του 2025, το ποσοστό των βασικών συμβολαίων που περιλάμβαναν κάλυψη για φυσικές καταστροφές έφτασε στο 91,0% τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τι δείχνουν τα στοιχεία ανά ασφαλιστικό πακέτο;

Η κάλυψη για φυσικές καταστροφές εμφανίζεται πλέον σε πολύ υψηλά ποσοστά και στα τρία είδη πακέτων:

Βασικό: 91%

91% Πυρός/Κλοπής: 96%

96% Μικτό: 98%

Στα Πυρός/Κλοπής και τα Μικτά πακέτα, η κάλυψη για φυσικές καταστροφές υπήρχε ήδη στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς πρόκειται για πιο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης. Η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται στα Βασικά πακέτα, όπου η κάλυψη επιλέγεται συνήθως ως πρόσθετη και πλέον εμφανίζεται στο 91% των συμβολαίων.

Με άλλα λόγια, η αύξηση που βλέπουμε στα βασικά πακέτα δείχνει ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να προσθέσουν την κάλυψη για φυσικές καταστροφές στην ασφάλισή τους.

Τι καλύπτει η ασφάλεια για φυσικές καταστροφές;

Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί η κάλυψη για φυσικά φαινόμενα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε ζημιά από μια κακοκαιρία καλύπτεται.

Η ελάχιστη κάλυψη περιλαμβάνει ζημιές από πλημμύρα και δασική πυρκαγιά.

Η κάλυψη από φυσικά φαινόμενα σε αποζημιώνει σε περίπτωση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως:

Πλημμύρα, νεροποντή, καταιγίδα

Θύελλα

Δυνατό αέρα ή τυφώνα

Λαίλαπα

Ανεμοθύελλα

Τσουνάμι, καθίζηση, κατολίσθηση

Ανάλογα την εταιρεία, μπορεί να περιλαμβάνει:

Ζημιές από χαλάζι

Ζημιές από έκρηξη ηφαιστείου

Ζημιές από σεισμό

Τι συνήθως δεν καλύπτεται;

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ζημιά δεν καλύπτεται, ακόμη και αν έχεις κάλυψη για φυσικές καταστροφές.

Συνήθως δεν καλύπτονται:

Ζημιές από αμέλεια , όπως όταν ο οδηγός επιχειρεί να περάσει με το αυτοκίνητο από πλημμυρισμένο δρόμο.

, όπως όταν ο οδηγός επιχειρεί να περάσει με το αυτοκίνητο από πλημμυρισμένο δρόμο. Μηχανικές βλάβες από παγετό.

Σπασμένα τζάμια, για τα οποία χρειάζεται ξεχωριστή κάλυψη θραύσης κρυστάλλων.

Γι’ αυτό έχει σημασία όχι μόνο να έχεις τη συγκεκριμένη κάλυψη, αλλά και να γνωρίζεις τι ακριβώς περιλαμβάνει.

Πώς προστατεύεις το αυτοκίνητο όταν έρχεται κακοκαιρία;

Η ασφάλιση είναι ένα σημαντικό δίχτυ προστασίας, όμως υπάρχουν και απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τον κίνδυνο ζημιάς στο αυτοκίνητό σου.

Παρακολούθησε τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ και τα μηνύματα του 112 , ειδικά όταν προβλέπονται έντονα φαινόμενα.

τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ και τα μηνύματα του , ειδικά όταν προβλέπονται έντονα φαινόμενα. Πάρκαρε σε ασφαλές σημείο , μακριά από ρέματα, χαμηλά σημεία, δέντρα και σημεία που συγκεντρώνουν εύκολα νερά.

, μακριά από ρέματα, χαμηλά σημεία, δέντρα και σημεία που συγκεντρώνουν εύκολα νερά. Απόφυγε τις μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όταν αυτό είναι δυνατό.

όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όταν αυτό είναι δυνατό. Μην περάσεις από δρόμο με νερά

Τι κάνεις αν το αυτοκίνητό σου πάθει ζημιά;

Αν τελικά το αυτοκίνητό σου υποστεί ζημιά από κακοκαιρία, υπάρχουν μερικά πρακτικά βήματα που καλό είναι να ακολουθήσεις.

Φωτογράφισε τη ζημιά και τον χώρο όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο, εφόσον είναι ασφαλές να το κάνεις. Ενημέρωσε την ασφαλιστική σου το συντομότερο δυνατό και ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπει το συμβόλαιό σου. Μην ξεκινήσεις επισκευή πριν ενημερωθείς για τη διαδικασία και, όπου απαιτείται, γίνει η εκτίμηση της ζημιάς. Κράτησε τις αποδείξεις και τα σχετικά έγγραφα για έξοδα που μπορεί να προέκυψαν, όπως η ρυμούλκηση.

Το φθινόπωρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε κακοκαιρία θα προκαλέσει ζημιές. Όμως, όταν ο καιρός γίνεται πιο απρόβλεπτος, αξίζει να ξέρεις από πριν τι προβλέπει η ασφάλειά σου.

Η κάλυψη για φυσικές καταστροφές έχει γίνει πλέον πολύ συνηθισμένη στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Αν δεν περιλαμβάνεται στο δικό σου συμβόλαιο, μπορείς μέσω Pricefox να δεις τις διαθέσιμες επιλογές και να συγκρίνεις καλύψεις και τιμές από διαφορετικές ασφαλιστικές.