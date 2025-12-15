Στην άρρηκτη σύνδεση των μεγάλων έργων υποδομής με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Συνέδριο 2025».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης εστίασε σε τρεις κεντρικούς άξονες: την υλοποίηση των εμβληματικών υποδομών στο νησί, τη διεκδίκηση πόρων από την Πολιτική Συνοχής και την ταυτότητα της Κρήτης μέσα από τον πολιτισμό και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, τα οποία θα επιτρέψουν στην Κρήτη να προσελκύσει ποιοτικό τουρισμό, αυξάνοντας τα έσοδα και όχι απλώς τον αριθμό των αφίξεων.

Αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών στον ΒΟΑΚ, την επικείμενη έναρξη του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο, ενώ υπογράμμισε την αναγκαιότητα επέκτασης προς τη Σητεία. Παράλληλα μίλησε για το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι και την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης η οποία απαλλάσσει από φαινόμενα διακοπών ρεύματος κατά την τουριστική αιχμή.

Πολιτισμός, Γαστρονομία και κοινωνική ταυτότητα

Ο Περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη μνεία στη μεγάλη επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτέλεσμα συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στην ανακήρυξη της Κρήτης ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης» για το επόμενο έτος.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Αρναουτάκης διαχώρισε τη συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών από μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας. «Η Κρήτη δεν είναι οι λίγοι που αμαυρώνουν την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η Κρήτη είναι οι άνθρωποι του μόχθου στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, είναι τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά μας Ιδρύματα», κατέληξε, καταδικάζοντας φαινόμενα που προσβάλλουν την εικόνα του νησιού.