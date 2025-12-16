Με αφορμή την είδηση της απώλειας του Μανώλη Κουμαντάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απρόσμενη απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, πρώτα από όλα στην οικογένειά του και στη συνέχεια στην εμπορική κοινότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης, με έντονη παρουσία στα δημόσια πράγματα, πορεύτηκε με αδιαπραγμάτευτη θέληση στον δρόμο της προσφοράς προς τους συναδέλφους του εμπόρους, τους οποίους εκπροσώπησε με δυναμισμό για σειρά ετών. Στην Περιφέρεια Κρήτης αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων.

Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ας είναι αιώνια η μνήμη του».