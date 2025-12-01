Συνάντηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη» της Περιφέρειας Κρήτης

Στη συνάντηση παρέστησαν η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη» της Περιφέρειας Κρήτης, κα. Μαρία Κασωτάκη, ο κ. Βαλάντης Ξυδιανός και η κα. Πόπη Κομπολάκη, στελέχη της υπηρεσίας. Από πλευράς του ΟΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αγγελιδάκης και τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων του ΟΕΕ/ΤΑΚ κ. Γιάννης Μαυρογιάννης, κ. Στέλιος Κανάκης και κ. Γιώργος Τσικαλάκης.

Τα στελέχη της ΕΥΔ παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τις σχεδιαζόμενες δράσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.

Η αντιπροσωπεία του ΟΕΕ/ΤΑΚ κατέθεσε θεσμικά συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων όσο και για τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων , την επιλεξιμότητα δαπανών, το ύψος των αμοιβών των μελετητών–συμβούλων ενώ αναλυτικό υπόμνημα θα αποσταλεί μετά την προδημοσίευση των αναμενόμενων δράσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο φορέων για διαρκή συνεργασία, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Κρήτης.

Το ΟΕΕ/ΤΑΚ συνεχίζει μέσω της λειτουργίας των επιμέρους επιτροπών που έχουν συσταθεί και αποτελούνται από μέλη μας Οικονομολόγους, να διαβουλεύεται με τους αρμόδιους φορείς και να παρεμβαίνει θεσμικά καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις με σκοπό την υποστήριξη των μελών μας καθώς και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Κρήτης.