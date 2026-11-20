Σε εφαρμογή τέθηκε από την περασμένη Κυριακή 15 Νοεμβρίου το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Αγίου Νικολάου, όπως ανακοίνωσε ο αντίστοιχος Εμπορικός Σύλλογος.

Η τοπική αγορά επιστρέφει πλέον στους χειμερινούς ρυθμούς της, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, με απογευματινή λειτουργία των καταστημάτων τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τις Κυριακές προβλέπεται να παραμένουν κλειστά.

Αναλυτικά το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων του Αγίου Νικολάου διαμορφώνεται ως εξής:

– Δευτέρα 09.00-15.00

– Τρίτη 09.00-14.00 και 17.00-21.00

– Τετάρτη 09.00-15.00

– Πέμπτη 09.00-14.00 και 17.00-21.00

– Παρασκευή 09.00-14.00 και 17.00-21.00

– Σάββατο 09.00-15.00

* Κυριακή: Κλειστά

Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του χειμερινού ωραρίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Μανώλης Πάγκαλος αναφέρθηκε στην ανάγκη προσαρμογής της τοπικής αγοράς στις συνθήκες της χειμερινής περιόδου, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση του κοινού ωραρίου από τους επαγγελματίες.

«Μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής τουριστικής περιόδου, η αγορά του Αγίου Νικολάου περνά πλέον στο χειμερινό της ρυθμό. Η εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου αποτελεί μια αναγκαία προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης μας», επεσήμανε.

Ο κ. Πάγκαλος απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους εμπόρους του Αγίου Νικολάου να τηρήσουν το κοινό πλαίσιο λειτουργίας, υπογραμμίζοντας ότι η συλλογική στάση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, κάλεσε τους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, πραγματοποιώντας τις αγορές τους κατά τις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας. «Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν υπευθυνότητα και να ευθυγραμμιστούν με το κοινό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς μας. Παράλληλα, απευθύνουμε κάλεσμα στους συμπολίτες μας να στηρίξουν έμπρακτα τα τοπικά καταστήματα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που σέβονται την πόλη, τους εργαζομένους και τους κανόνες της αγοράς», δήλωσε.

«Ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού η μη τήρηση του ωραρίου»

Ο κ. Πάγκαλος στάθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν το προτεινόμενο ωράριο, επιλέγοντας να λειτουργούν ακόμη και τις Κυριακές, πρακτική που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των υπόλοιπων επαγγελματιών.

«Ως Εμπορικός Σύλλογος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ισχύς της αγοράς μας βασίζεται στη συλλογικότητα και στον σεβασμό στους κοινούς κανόνες. Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένα καταστήματα να μην τηρούν το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο, επιλέγοντας να λειτουργούν ακόμα και τις Κυριακές», σημείωσε, προσθέτοντας πως «τέτοιες μεμονωμένες πρακτικές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων που σέβονται το ωράριο, ενώ ταυτόχρονα πλήττουν και το δικαίωμα της ξεκούρασης των εργαζομένων και των ίδιων των εμπόρων».

Όπως επεσήμανε, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και τις αργίες επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, προειδοποιώντας ότι όσοι δεν τηρούν τις σχετικές διατάξεις είναι υπεύθυνοι για τις κυρώσεις που ενδέχεται να τους επιβληθούν.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ευχήθηκε σε όλους τους επαγγελματίες και τους εργαζομένους «έναν δημιουργικό, παραγωγικό χειμώνα, με υγεία και δύναμη».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ