Από το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ.

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Χαβάκης

Μαθηματικός