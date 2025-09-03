Την ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείριση των αναρτήσεων που γίνονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες που έχει τοποθετήσει σε επίκαιρα σημεία της πόλεως (μία είναι και στην είσοδο της μαρίνας), ώστε να αφαιρούνται εκδηλώσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ εξακολουθούν να προβάλλονται, προκαλώντας αρνητικά σχόλια, έθεσε το μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γ. Πάγκαλος στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η Γιορτή Φτάζυμου, που ενώ είχε πραγματοποιηθεί από τις 18 Αυγούστου εξακολουθούσε να προβάλλεται μέχρι τέλος του μήνα…

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργος Αστρουλάκης εξήγησε ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά το πρώτο διάστημα που ξεκίνησε η χρήση των ηλεκτρονικών πινακίδων, οφείλεται και σε θερινή άδεια που είχε το άτομο που έχει αναλάβει τη διαχείριση και δεν μπορούσε να ασχοληθεί.

Από τώρα και στο εξής θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση. Δημιουργήθηκε ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή των αφισών προς ανάρτηση και η διαχείριση θα γίνεται ηλεκτρονικά από απόσταση και από την εβδομάδα αυτή θα διορθωθεί η κατάσταση, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΔΑΕΝ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ