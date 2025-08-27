Η ΕΛΜΕ Λασιθίου ενώνει τη φωνή της με τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία, τις ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ. Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, ημέρα πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κηδεμόνες, τους μαθητές να συμμετέχουν στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις για το Λασίθι που θα γίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ) στις 10:30 π.μ. καθώς και στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου Σητείας στις 12:00.

Απαιτούμε εδώ και τώρα: Να αποσυρθεί το απαράδεκτο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο!

Όχι μόνο δεν τους έφτασε ο υπάρχων αντιδραστικός Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας – προϊόν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ – αλλά είπαν να τον “βελτιώσουν”… προς το χειρότερο! Έτσι, η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει την Πέμπτη στη Βουλή το νέο πειθαρχικό δίκαιο – φίμωτρο για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Τι θέλουν;

Να τρομοκρατούν στο όνομα της δημοσιοϋπαλληλικής πειθαρχίας τους εργαζόμενους.

Να μας θέλουν υπάκουους, με το κεφάλι σκυφτό.

Να κρατούν ζωντανές τις πελατειακές σχέσεις, σαν να ’μαστε ακόμα στο “δεσποτικό” σχολείο του προηγούμενου αιώνα.

Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος:

Να τσακίσουν τα δικαιώματά μας και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, και στο τέλος να τους λέμε κι “ευχαριστώ”.

Να στήσουν ένα κράτος πιο εχθρικό απέναντι στις ανάγκες του λαού, αλλά πιο πρόθυμο στις επιθυμίες των επιχειρηματιών και των “επενδύσεων”.

Μα η ζωή δεν χωράει σε excel και KPI (Key Performance Indicator). Ούτε η παιδεία γίνεται με φόβο και πειθαρχικά.

Σήμερα, με τους πολέμους να φουντώνουν στον πλανήτη και τη χώρα να μπλέκει επικίνδυνα, με την οικονομία να προσανατολίζεται στις δαπάνες για εξοπλισμούς, αυτή η ίδια κυβέρνηση της ΝΔ μας φορτώνει ακρίβεια, φοροληστεία και εργασιακή επισφάλεια. Και για να περάσουν όλα αυτά, σηκώνουν και το άλλο τους όπλο: καταστολή, ποινικοποίηση των αγώνων, φίμωση της συνδικαλιστικής δράσης.

Μα το νομοσχέδιο αυτό δείχνει κάτι ακόμη: τον φόβο τους.

Φοβούνται γιατί οι εκπαιδευτικοί, οι υγειονομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν σκύβουν το κεφάλι.

Φοβούνται γιατί οι εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές, οι γιατροί δίπλα στους ασθενείς, οι εργαζόμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Φοβούνται γιατί βλέπουν ότι μεγαλώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης και αντίστασης μέσα στο Δημόσιο και παντού.

Στα σχολεία συναντούν καθημερινά τοίχο σε σχέση με την αποδεδειγμένα αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση, τα “Ωνάσεια” σχολεία, την αδιοριστία, τα κενά, την υποχρηματοδότηση. Και ξέρουν ότι δεν έχουν πια κανένα πειστικό επιχείρημα, μόνο απειλές και πειθαρχικά.

Η ιστορία όμως έχει μνήμη:

Όσες φορές κι αν προσπάθησαν να βάλουν λουκέτο στους αγώνες, όσες φορές κι αν πέρασαν νόμους για να “πειθαρχήσουν” το δίκιο, πάντα βρέθηκαν άνθρωποι που άναψαν ξανά το φως της ελπίδας και του αγώνα.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους “φωστήρες” της κυβέρνησης:

Όχι μόνο δεν θα κάνουμε πίσω, αλλά θα δυναμώσουμε αυτό ακριβώς που τρέμουν: τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την αμετακίνητη φωνή μας.

Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε ασπίδα αλληλεγγύης γύρω από κάθε συνάδελφο που θα στοχοποιηθεί. Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο τον λαό και όχημα τα σωματεία μας, θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους. Κανείς μας δεν είναι μόνος/η.

Δεν θα μας φιμώσουν. Δεν θα μας τρομάξουν ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Ο κοινωνικός μηχανισμός που προσπαθούν να ενεργοποιήσουν με τη μιντιακή τους προπαγάνδα θα γυρίσει μπούμερανγκ!

Γιατί η παιδεία, η ζωή, η αξιοπρέπεια προχωράνε

πειθαρχώντας στον δρόμο του αγώνα και της ανυπακοής.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου