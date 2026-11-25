Σε ένα περιβάλλον διαρκών μεταβολών στην αγορά καυσίμων και αυξημένων απαιτήσεων για τη λειτουργία των πρατηρίων αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα διοίκηση της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Λασιθίου. Ο κ. Παντελής Επιτροπάκης παραμένει στο «τιμόνι» της Ένωσης, μετά τις αρχαιρεσίες της περασμένης Κυριακής.

Η έναρξη της νέας θητείας συμπίπτει χρονικά με τη μετάβαση της τοπικής αγοράς στους σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς της χειμερινής περιόδου, αλλά και με μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πρατηριούχων.

Σε δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Ένωσης περιγράφει την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά του Λασιθίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη διατήρησης των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα, ενόψει ενός χειμώνα με αρκετούς αστάθμητους παράγοντες.

Απομακρύνονται από τα επίπεδα των δύο ευρώ οι τιμές

Συνεχίζεται και τις τελευταίες ημέρες η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στο Λασίθι, οι τιμές λιανικής πώλησης υποχωρούν περαιτέρω σε σχέση με εκείνες που καταγράφονταν στις αρχές του μήνα.

Όπως αναφέρει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Επιτροπάκης, η μεσοσταθμική τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης, όσο και του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι των ιδιαίτερα υψηλών τιμών, της τάξης των 2,15 έως 2,30 ευρώ, που είχαν καταγραφεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών επισημαίνει, πάντως, ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τόσο η τιμή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όσο η συνέχιση της καθοδικής πορείας και η διατήρηση των καυσίμων σε χαμηλότερα επίπεδα κατά τους επόμενους μήνες. Και η αποκλιμάκωση αυτή να μην αποδειχθεί μια ακόμη πρόσκαιρη ανάπαυλα για τους καταναλωτές.

Το αγροτικό εισόδημα καθορίζει τις αντοχές της αγοράς

Για τους πρατηριούχους του Λασιθίου, ωστόσο, πέρα από τις τιμές των καυσίμων, εξίσου σημαντική παράμετρο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους αποτελεί η οικονομική δυνατότητα των κατοίκων να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Με την τουριστική δραστηριότητα να έχει ολοκληρωθεί και τις προσδοκίες από την ελαιοκομική περίοδο να περιορίζονται εξ αιτίας των χαμηλών τιμών του προϊόντος, οι βενζινοπώλες παρακολουθούν με επιφύλαξη τις εξελίξεις. «Επιστρέφουμε σε γνώριμες καταστάσεις του χειμώνα», λέει ο κ. Επιτροπάκης, αναφέροντας ότι η υποχώρηση της εμπορικής κίνησης είναι ήδη εμφανής μέσα στον Νοέμβριο.

Ο καιρός μεταθέτει τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης

Χωρίς ιδιαίτερη δυναμική εξελίσσεται, όπως λέει, μέχρι στιγμής και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε προς το τέλος Νοεμβρίου, οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν έχουν δημιουργήσει την ανάγκη μαζικού ανεφοδιασμού των νοικοκυριών.

Η τιμή διάθεσής του υπολογίζεται, κατά τον πρόεδρο της Ένωσης, κοντά στο 1,40 ευρώ ανά λίτρο, με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών να αναμένεται να καθορίσει τον ρυθμό των παραγγελιών.

Ο κ. Επιτροπάκης συνιστά, επίσης, στους ενδιαφερόμενους για το επίδομα θέρμανσης να διευθετήσουν εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες με τους λογιστές τους, ώστε να γνωρίζουν τι δικαιούνται.

Το ορόσημο της 30ής Νοεμβρίου

Σημειώνεται ότι η κρατική επιδότηση των καυσίμων συνεχίζεται, όπως έχει ανακοινωθεί, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η συνδυαστική ενίσχυση από το Δημόσιο και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων περιορίζει το κόστος κατά 40 λεπτά στο λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων το αντίστοιχο όφελος είναι 10 λεπτά.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στο τι θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου, καθώς η διεθνής συγκυρία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης

Πέραν της πορείας των τιμών, η νέα διοίκηση της Ένωσης καλείται να ασχοληθεί με ζητήματα που άπτονται της ίδιας της λειτουργίας των πρατηρίων.

Η προσαρμογή στο νέο σύστημα εισροών- εκροών, οι τεχνικές δυσλειτουργίες των εμπορικών προγραμμάτων και οι διαδικασίες διάθεσης του αγροτικού πετρελαίου απασχόλησαν εκτενώς τη γενική συνέλευση των επαγγελματιών του Λασιθίου.

Ειδικά για το αγροτικό πετρέλαιο, οι δυσχέρειες στην εφαρμογή του μέτρου και η γραφειοκρατική επιβάρυνση αναδεικνύουν την ανάγκη επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τις συναλλαγές.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ