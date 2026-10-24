Ο Γιώργος Φιλιππάκης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αγίου Νικολάου και δημοτικός σύμβουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις εικόνες ντροπής που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας:

«Πέντε ημέρες έχουν περάσει από τότε που ενημερώθηκα για την υγειονομική βόμβα που καραδοκεί στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων) στον Αγιο Νικόλαο με την απαράδεκτη παρουσία απορριμμάτων, ούρων και κοπράνων σε χώρους περίθαλψης και διαδρόμους και μέχρι σήμερα λύση δεν έχει δοθεί, παρά την ενημέρωση που έκαναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ και η Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Κέντρου ΑμεΑ στην επιθεώρηση εργασίας και στην Εισαγγελία.

Η απουσία συστηματικού καθαρισμού σε έναν χώρο όπου φιλοξενούνται άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις και η τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας, τόσο για την προστασία των περιθαλπόμενων, όσο και των ίδιων των εργαζομένων. Η υγεία και η ασφάλεια τους δεν είναι κόστος. Οι ελλείψεις προσωπικού, υπηρεσιών και μέσων δεν αποτελούν αναπόφευκτο φαινόμενο, αλλά συνέπεια συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων που η ρίζα τους βρίσκεται στη διαχρονική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων δομών κοινωνικής φροντίδας όλων των κυβερνήσεων. Τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων που σήμερα το παίζουν “βολική αντιπολίτευση”. Η προστασία των ανθρώπων με αναπηρία και η αξιοπρεπής λειτουργία των δημόσιων δομών κοινωνικής φροντίδας αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας.

Ως ΚΚΕ και «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγίου Νικολάου καλούμε την κυβέρνηση και την αρμόδια διοίκηση να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η πρόνοια δεν είναι πολυτέλεια, είναι κοινωνικό αγαθό. Καλούμε τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου και όλους τους εργαζόμενους, μέσα από τα σωματεία και τους φορείς τους να απαιτήσουν και να παλέψουν οργανωμένα για: