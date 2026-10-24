Με επίκεντρο τη στήριξη της νέα γενιάς της Κρήτης, η Κρητική Εστία συνεχίζει να επιτελεί ένα σημαντικό έργο προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε φοιτητές που καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής στην Αθήνα. Σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο τις οικογένειες, ο ρόλος της Κρητικής Εστίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο Αντιπρόεδρος της Κρητικής Εστίας κ. Μανούσος Μανούσακας μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τη λειτουργία σήμερα, τις προκλήσεις και τα σχέδια για το μέλλον της Κρητικής Εστίας αναδεικνύοντας τόσο τη διαχρονική προσφορά της, όσο και το όραμα για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Μακρά ιστορία κοινωνικής προσφοράς



Η Κρητική Εστία είναι ένα Φιλανθρωπικό Πνευματικό Ίδρυμα με μακρά ιστορία κοινωνικής προσφοράς. Ιδρύθηκε το 1963 ως Πνευματικό ίδρυμα των Κρητών της Αττικής και βασική αποστολή ήταν και παραμένει η στήριξη νέων ανθρώπων κυρίως Κρητικής καταγωγής που πηγαίνουν στην Αθήνα για να σπουδάσουν και χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια στα πρώτα και πιο απαιτητικά χρόνια της φοιτητικής τους ζωής.

Σύμφωνα με τον κ. Μανούσακα η Εστία δεν προσφέρει απλώς ένα δωμάτιο, αλλά επιδιώκει να δημιουργεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αφοσιωθούν στις σπουδές τους.

Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, στο Παγκράτι, στη διεύθυνση Στράβωνος 12. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα κεντρική περιοχή με εύκολη πρόσβαση στις συγκοινωνίες και στις βασικές υπηρεσίες της πόλης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν φοιτητή που ξεκινά τη ζωή του στην Αθήνα.

Φιλοξενία

Θέλαμε να μάθουμε πόσους φοιτητές μπορεί να φιλοξενήσει σήμερα η Κρητική Εστία. Όπως μας είπε, σήμερα διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα κτήρια με συνολική δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 170 φοιτητών.

Στη μακρά ιστορική πορεία της Κρητικής Εστίας, στα κτίριά της έχουν φιλοξενηθεί περίπου 4.000 νέοι άνθρωποι.

Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τη σημασία του έργου του ιδρύματος, αλλά και το πόσο μεγάλη εξακολουθεί να είναι η ανάγκη για φοιτητική στέγη.

Οι υπηρεσίες

Αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους οικότροφους ο κ. Μανούσακας εξήγησε ότι η προσπάθεια είναι να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες από τις καθημερινές ανάγκες ενός φοιτητή.

Τα δωμάτια είναι μονόκλινα ή δίκλινα, διαθέτουν εσωτερικό μπάνιο και είναι πλήρως επιπλωμένα.

Επιπλέον παρέχονται τρία γεύματα ημερησίως, εβδομαδιαία καθαριότητα των δωματίων, πλυντήρια και στεγνωτήρια, κλινοσκεπάσματα, 24ωρη φύλαξη και πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο στα δωμάτια, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, λειτουργούν βιβλιοθήκη και αναγνωστήρια για την υποστήριξη των σπουδών των οικότροφων.

Τα βασικά κριτήρια

Για τα βασικά κριτήρια που απαιτούνται για να γίνει δεκτή η αίτηση ενός φοιτητή ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας της Κρητικής Εστίας είναι καθοριστικός και στην επιλογή των οικότροφων. Εξετάζονται στοιχεία όπως η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η οικογενειακή κατάσταση, οι ιδιαίτερες κοινωνικές ή υγειονομικές συνθήκες καθώς και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις σπουδές του υποψηφίου.

Το καταστατικό του ιδρύματος ανέφερε ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη των φοιτητών κρητικής καταγωγής, που δεν έχουν την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια και διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους. Κάθε αίτηση ωστόσο εξετάζεται, όπως μας δήλωσε, με βάση τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τον κανονισμό λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 12 μέλη. Πρόεδρος είναι ο κ. Στέλιος Μαμαλάκης και το Συμβούλιο περιλαμβάνει Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και τα υπόλοιπα μέλη.

Ο κ. Μανούσακας διευκρίνισε ότι ρόλος τους είναι όχι μόνο να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εστίας, αλλά και να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κρητικής Εστίας διορίζεται από την Παγκρήτιο Ένωση, της οποίας σήμερα πρόεδρος είναι η κ. Ρένα Βασιλάκη. Μέλη του είναι Κρητικοί, άνθρωποι με διάθεση προσφοράς, αγάπης για τον τόπο και ουσιαστικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά την Κρήτη και ιδιαίτερα τη νέα γενιά της.

Τόνισε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους όχι απλώς ως έναν θεσμικό ρόλο, αλλά ως ευθύνη προσφοράς. Συμπλήρωσε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση οφείλουν να εργάζονται με συνέπεια, συνεργασία και κοινό στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της.

Η μεγαλύτερη πρόκληση

Ο κ. Μανούσακας θεωρεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρητική Εστία είναι οι ανάγκες των νέων και των οικογενειών τους, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σχολίασε ότι το κόστος στέγασης και γενικότερα το κόστος ζωής στην Αθήνα αποτελούν πλέον ένα πολύ μεγάλο βάρος για μια οικογένεια από την Κρήτη που καλείται να στηρίξει ένα παιδί στις σπουδές του. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος της Κρητικής Εστίας είναι σήμερα ακόμη πιο επίκαιρος και σημαντικός.

Το όραμα

Μας μίλησε για το όραμα της Διοίκησης για την Κρητική Εστία τα επόμενα χρόνια το οποίο δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρο «Θέλουμε μια κρητική εστία σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική για τη νέα γενιά». Στόχος να αξιοποιήσουν περισσότερο την τεχνολογία, να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες και τις υποδομές τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες ενός ανθρώπου. Πιστεύει ότι «η εστία πρέπει να εξελίσσεται μαζί με τους φοιτητές της και να μη μένει στατική».

Η δημιουργία νέας Κρητικής Εστίας

Για το εάν υπάρχει στα σχέδια η δημιουργία μιας νέας Κρητικής Εστίας αποκαλύπτει πως πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους στόχους τους. Η φιλοδοξία είναι να μπορέσουν στο μέλλον να δημιουργήσουν μια ακόμη Εστία ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις. Θέλουν μάλιστα, όπως είπε, να φτάσουν σε ένα σημείο όπου κανένας φοιτητής που πραγματικά έχει ανάγκη τη στήριξη της Κρητικής Εστίας να μην μένει εκτός λόγω έλλειψης χώρου. Υπογράμμισε ότι πρόκειται ασφαλώς για ένα μεγάλο εγχείρημα που απαιτεί σχεδιασμό, συνεργασίες και πόρους, όμως είναι ένας στόχος στον οποίο πιστεύουν βαθιά.

Το μήνυμα που θα ήθελε κ. Μανούσακας να στείλει στις οικογένειες και στους νέους της Κρήτης είναι να γνωρίζουν ότι η Κρητική Εστία είναι ένας θεσμός που βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά της Κρήτης. «Πίσω από κάθε αίτηση υπάρχει ένας νέος άνθρωπος με όνειρα, προσπάθεια και μια οικογένεια που αγωνίζεται να τον στηρίξει. Η δική μας ευθύνη είναι να διαφυλάξουμε αυτό που μας παραδόθηκε αλλά ταυτόχρονα να το εξελίξουμε», είπε. «Στόχος μας είναι η Κρητική Εστία των επόμενων ετών να είναι ακόμη πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και ικανή να ανοίγει την πόρτα της σε ακόμη περισσότερους νέους Κρητικούς», τόνισε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ