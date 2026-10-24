Στον στεγασμένο χώρο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου συνεχίζεται η διεθνής χορευτική διοργάνωση Dance World Cup Greece & Cyprus 2026/2027, η οποία πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, φιλοξενώντας τα Προκριματικά Ελλάδας και Κύπρου (Live Qualifying Event) για τον Παγκόσμιο Τελικό του Dance World Cup 2027.

Η διοργάνωση, που φιλοξενείται στον Άγιο Νικόλαο, συγκεντρώνει χορευτές οι οποίοι διαγωνίζονται σε εννέα διαφορετικές κατηγορίες χορού, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Παγκόσμιο Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 24 και 25 Οκτωβρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου | 16:00 – 21:15

Θα πραγματοποιηθεί το διαγωνιστικό μέρος του Dance World Cup, με τις χορευτικές συμμετοχές και την απονομή βραβείων.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου | Από τις 17:30

17:30: Προσέλευση κοινού.

18:00 – 19:30: Τελική παράσταση Gala.

19:30 – 20:15: Τελικές απονομές βραβείων, υποτροφίες και ειδικές παρουσιάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον στεγασμένο χώρο της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, στον χώρο όπου είχε φιλοξενηθεί η 1η Παγκρήτια Έκθεση «Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete», αντί της αρχικά προγραμματισμένης τοποθεσίας στη Λίμνη Βουλισμένη.