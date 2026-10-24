Μετά τις καλές βροχές τα μάτια μας τώρα χαίρονται την αναγέννηση της φύσης. Οι αμέτρητοι σπόροι ζωντανεύουν ξανά και έτσι η ξερή και «καφετιά» γη μετατρέπεται σε ένα όμορφο πράσινο χαλί, που σύντομα θα γίνει και πολύχρωμο όταν βγουν τα πρώτα λουλούδια του φθινοπώρου.

Ευκαιρία να αναζητήσω τα πρώτα λουλούδια του φθινοπώρου και επέλεξα την χερσόνησο Κερά Καλή του Αγίου Νικολάου, μεταξύ Μαρίνας και Κιτροπλατείας. Με ικανοποίηση βρήκα δυο αγριολούλουδα, πολύ μικρά σε μέγεθος αλλά με πανέμορφα άνθη.

Το ένα είναι το Ηλιοτρόπιο το Ευρωπαίο (Heliotropiumeuropaeum), με μικρά λευκά άνθη, κιτρινωπό κέντρο και χνουδωτούς βλαστούς. Φαίνονται οι χαρακτηριστικές «μπούκλες» των ανθοφόρων βλαστών. Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ήλιος + τρέπω (αλλάζω κατεύθυνση), επειδή πιστεύεται ότι τα άνθη του στρέφονται προς τον ήλιο. Το φυτό θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες, αν και είναι δηλητηριώδες. Το βρίσκουμε σε ακαλλιέργητους αγρούς και άκρες δρόμων.

Το άλλο φυτό είναι η Σκίλλα η φθινοπωρινή (Scillaautumnalis L.). Όπως λέει και το όνομά της αυτή η μικρή σκίλλα ανθίζει μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Είναι ένα βολβώδες φυτό που ξεχωρίζει από τα μικρά μωβ άνθη της, που μοιάζουν με αστεράκια. Από το χώμα ξεπηδούν τα μικρά φυτά με πολύ λεπτό βλαστό που φθάνει σε ύψος από δέκα έως δεκαπέντε εκατοστά και στην κορυφή του τα μικροσκοπικά άνθη. Η άνθησή του συνήθως διαρκεί έως τρεις εβδομάδες. Αμέσως μετά εμφανίζονται τα φύλλα στη βάση του βλαστού. Διάβασα ότι πάρα πολλά τέτοια φυτά υπάρχουν στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο.

ΛΕΩΝ.Κ.