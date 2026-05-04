Τα αποτελέσματα των εκλογών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (κατά σειρά ψήφων)

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ — 74

ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ — 58

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ — 52

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ — 56

ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ — 47

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ — 35

ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ — 34

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (κατά σειρά ψήφων)

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ — 59

ΠΑΣΠΑΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ — 52

Συγχαρητήρια σε όλους και καλή δύναμη.

Εκ του Συλλόγου