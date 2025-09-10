O Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων κ. Γιάννης Προκοπάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ είπε ότι οι πληρότητες έως 31 Αυγούστου κυμάνθηκαν στο 75-85%. Υπήρχαν περισσότερες κρατήσεις, αλλά φέτος οι πληρότητες δεν ήταν όπως πέρυσι, ήταν πιο χαμηλά. Παρατηρείται παράλληλα ένα «ταβάνι» στις τιμές, που έχουν κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι τους πρώτους 8 μήνες του έτους. Τα ξενοδοχεία συνειδητοποιούν ότι υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές και πλέον δουλεύουν με προσφορές. Γενικώς, μπορεί να υπήρξαν περισσότερες κρατήσεις, αλλά τα έσοδα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αγνοούμε.

Μέσα από την δική του εμπειρία του ζητήσαμε να μας περιγράψει και το προφίλ των επισκεπτών που έρχονται στην περιοχή μας, αλλά και πώς κινούνται όταν φθάνουν εδώ.

Οι επισκέπτες, μας είπε, που έρχονται στη χώρα μας διαθέτουν πλέον μικρότερα οικονομικά περιθώρια. Αυτό φαίνεται και μέσα στα ξενοδοχεία, καθώς η κατανάλωση σε τμήματα όπως για παράδειγμα το μπαρ ή τα εστιατόρια έχει μειωθεί παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 2-3% σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος δεν ξοδεύει τόσο συγκριτικά με την περυσινή χρονιά.

Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι τουρίστες επιθυμούν να βγουν έξω. Φέτος πολλοί περισσότεροι επέλεξαν να ενοικιάσουν κάποιο αυτοκίνητο και να κάνουν εκδρομές είτε στο Ηράκλειο είτε στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσθεσε ότι οι τουρίστες πλέον φεύγουν και δεν κάθεται ο κόσμος τόσο πολύ στα ξενοδοχεία, επιλέγουν να πηγαίνουν σε παραλίες και περιοχές του Λασιθίου.

«Στην περιοχή μας δεν έχουμε πολλά all inclusive ξενοδοχεία. Τα all inclusive είναι περίπου το 10% των κρατήσεων που έρχονται. Τα δικά μας ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγίου Νικολάου δουλεύουν είτε half board είτε bed & breakfast», διευκρίνισε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ