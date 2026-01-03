Ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την περιοχή προκάλεσαν την πτώση τμήματος δέντρου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου επενέβη άμεσα και, με τη συνδρομή των συνεργείων του Δήμου Αγίου Νικολάου, το μέρος του δέντρου κόπηκε και ο δρόμος αποδόθηκε ασφαλής στην κυκλοφορία.

Στο σημείο βρέθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, για να συντονίσει τις εργασίες, ενώ η γεωπόνος του Δήμου εξέτασε το δέντρο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προβλήματα στατικότητας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους στο μέλλον.