Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν για τη Γ τάξη του σχολείου μας ενημερωτικές δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού από την υπεύθυνη ΣΕΠ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Στεφανία Κορδία και την υπεύθυνη Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Φιλίτσα Πεδιαδίτη.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση του Γυμνασίου. Παρουσιάστηκαν οι διαφορετικοί «δρόμοι» που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές, όπως το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και άλλες εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι προοπτικές κάθε επιλογής. Ακολούθως υλοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο «Καθρέφτη – Καθρεφτάκι μου», που διδάσκει τρόπους γνώσεως του εαυτού και προσδιορισμού των προσωπικών κλίσεων και ενδιαφερόντων.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ανοιχτού διαλόγου, με τους μαθητές να εκφράζουν απορίες και προβληματισμούς, λαμβάνοντας χρήσιμες και ουσιαστικές απαντήσεις, που θα τους βοηθήσουν να λάβουν πιο συνειδητές αποφάσεις για το εκπαιδευτικό τους μέλλον.

Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά την κ. Κορδία και την κ. Πεδιαδίτη για την πολύτιμη συμβολή τους στην ενημέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών μας σε ένα τόσο κρίσιμο στάδιο της σχολικής τους πορείας.

