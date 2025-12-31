Παρά τη βροχή, πραγματοποιήθηκε κανονικά και με επιτυχία η άφιξη του Άγιου Βασίλη στον Άγιο Νικόλαο, με τη συμμετοχή μικρών παιδιών και μεγαλύτερων σε ηλικία, που έφτασαν, για να τον υποδεχτούν και να ανταλλάξουν ευχές. Ο Άγιος Βασίλης, με τα μικρά του ξωτικά αλλά και τον καινούργιο χρόνο έφτασαν στο λιμάνι με μια βάρκα.

Η Δημοτική Φιλαρμονική συνόδευσε μουσικά τον Άγιο Βασίλη αλλά και τον κόσμο μέχρι τη λίμνη και όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να τους απολαύσουν.

Ιδιαίτερα αισθητός ήταν ο ενθουσιασμός των παιδιών, που παρά τον καιρό δεν έχασαν τη χαρά τους και περίμεναν με ανυπομονησία τον Άγιο Βασίλη. Τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες και οι ευχές δημιούργησαν μια ζεστή γιορτινή εικόνα, δίνοντας σε όλους μια όμορφη νότα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Τα δώρα του Άγιου Βασίλη θα συνεχίσουν να μοιράζονται σήμερα το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 2 και 3 Ιανουαρίου, στον χώρο του Ειρηνοδικείου, όπου λειτουργεί το Εργαστήρι του Άγιου Βασίλη θα μοιραστούν δώρα από τις 17:00 έως τις 20:00.