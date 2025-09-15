Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Βραχάσι, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα τη βασική υποστήριξη ζωής και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Βραχάσι, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα τη βασική υποστήριξη ζωής και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
