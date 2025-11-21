Το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου στις 18:00, στην εκδήλωση με θέμα “Η Τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας: οφέλη και απειλές”.
Ομιλητής ο διακεκριμένος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Χαλκιαδάκης Γιώργος.
