ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης Αγίου Νικολάου καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση – Εκλογές , η οποία θα πραγματοποιηθεί:

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα: 11:00 – 16:00

Τόπος: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου

(Λευκών Ορέων 3, Άγιος Νικόλαος)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διοικητικός απολογισμός – πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικός απολογισμός έτους 2025

Συζήτηση με τα μέλη για τα προβλήματα που απασχολούν τον Σύλλογο

Ανανεώσεις και εγγραφές νέων μελών

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ώρα διεξαγωγής αρχαιρεσιών: 11:00 – 16:00

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 .

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα στις 12:00 , θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή των:

κ. Δημήτρη Αγαπητού , Προέδρου Λιμενικού Ταμείου

κ. Γιώργου Αστρουλάκη , Προέδρου ΔΑΕΑΝ

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και ητου Συλλόγου.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, πολύτιμη και καταλυτική για τη συνέχιση και ενίσχυση του έργου του Συλλόγου μας.