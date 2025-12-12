Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Τομέα Υγείας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου / Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου.

Κατά την περιήγηση στα εκθέματα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας και να ανακαλύψουν πώς οι ανάγκες υγείας και φροντίδας υπήρχαν διαχρονικά, συμβάλλοντας στην εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών.

Η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τομέα της Νοσηλευτικής ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής γνώσης για την κατανόηση του ρόλου του σύγχρονου επαγγελματία υγείας.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία, ενισχύοντας τον μορφωτικό ορίζοντα και την επαγγελματική συνείδηση των μαθητών.