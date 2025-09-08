Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μια δεκαήμερη εκστρατεία ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου κ. Γιάννης Ρουκουνάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τις δράσεις και όσα πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Όπως τόνισε, στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκινά δεκαήμερη εκστρατεία ενημέρωσης με αφετηρία στις 5 και ολοκλήρωση στις 13 Σεπτεμβρίου σε διάφορες πόλεις της Κρήτης. Κάθε μέρα σε αυτό το διάστημα θα υλοποιηθούν δράσεις που θα ξεκινήσουν από τα Χανιά, ενώ θα ακολουθούν διαδοχικά η Κίσσαμος Χανίων, το Ρέθυμνο, η Ιεράπετρα, η Σητεία, ο Άγιος Νικόλαος και το Ηράκλειο, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν δράσεις τόσο στις 12 όσο και στις 13 του μηνός.

Συγκεκριμένα για τον Άγιο Νικόλαο ανέφερε ότι την Πέμπτη 11 του Σεπτέμβρη στο χώρο της λίμνης του Αγίου Νικολάου και ώρες 09:00-14:00 θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που θα έρθει από την Αθήνα. Επίσης στο χώρο θα παρευρίσκονται και εθελοντές των τμημάτων του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ.

Οι δράσεις

Όπως είπε, στις δράσεις αυτές θα υπάρχουν εξειδικευμένοι ιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες όλων των ηλικιών για την σημασία της πρόληψης, της πρώιμης ανίχνευσης σημείων και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Αυτό που πρέπει όλοι, σύμφωνα με τον κ. Ρουκουνάκη, να γνωρίζουν είναι ότι πολλές ασθένειες μπορούν να προληφθούν πολύ νωρίς, όταν είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτές, όπως είναι και ο καρκίνος του μαστού.

Μέσω αυτής της δράσης γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου. Η εκστρατεία αυτή θα περιλαμβάνει εκπαίδευση αυτοεξέτασης, αν κάποιος επιθυμεί θα μπορεί να εξεταστεί από τον ιατρό που θα υπάρχει στο κλιμάκιο και ενδεχομένως να υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης απεικονιστικών εξετάσεων σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο εύρημα.

Θα δοθούν συμβουλές όσον αφορά την πρόληψη, την αυτοεξέταση, την θεραπεία, αλλά και την διάγνωση.

Επίσης θα διανεμηθεί έντυπο υλικό προς όλους τους πολίτες που θα παρευρεθούν.

Ο κ. Ρουκουνάκης θεωρεί ότι είναι μια δράση που τους αφορά όλους, ανεξάρτητα το φύλο και την ηλικία τους και είναι σημαντικό να την αγκαλιάσουν.

Δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώσει συμμετοχή για να παρακολουθήσει τις δράσεις. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει στο χώρο της λίμνης εκείνη την ημέρα και να βρει τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του τμήματός τους, που θα βρίσκονται στο χώρο και να κάνει ελεύθερη συζήτηση μαζί τους. Το μόνο που χρειάζεται, όπως ανέφερε, είναι καλή διάθεση.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια μάστιγα, που όμως μπορεί να προληφθεί. Σαν υγειονομικός επεσήμανε, ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας και για τον καρκίνο του μαστού η πρόληψη είναι πολύ σημαντική τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Ανέφερε ότι με την μέθοδο της αυτοεξέτασης, μπορεί κανείς να ανακαλύψει διάφορες παθήσεις που μπορεί να υποβόσκουν, να ανακαλύψει συμπτώματα ή ευρήματα, τα οποία μετά θα οδηγήσουν σε μια ιατρική εξέταση από ειδικούς ιατρούς και ενδεχομένως κάποιες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η μαστογραφία, ο υπέρηχος, αλλά και ακόμη πιο σύγχρονες εξετάσεις που υπάρχουν. Κύριος σκοπός αυτών είναι να ανακαλύψει κάποιος αν αυτό που εντόπισε με την ψηλάφηση-αυτοεξέτασή του ήταν κάποιο εύρημα αθώο ή μπορούσε να αφορά καρκίνο του μαστού.

Ολοκληρώνοντας θέλησε να μεταφέρει το μήνυμα ότι «η πρόληψη είναι η δύναμή μας και η γνώση είναι η ζωή μας!», παροτρύνοντας όλους να συμμετέχουν στις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία.

«Γιατί μέσα από την ενημέρωση και την πρόληψη μπορούμε να σώσουμε ζωές»!

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ