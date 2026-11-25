Το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts & Tourism – IGCAT) απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διεθνή διάκριση «Top Foodie Websites 2027», με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων ψηφιακών πλατφορμών που προβάλλουν μοναδικές γαστρονομικές και πολιτιστικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο.

Η πρόσκληση έρχεται με αφορμή τη διάκριση της Περιφέρειας Κρήτης ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 κι αφορά ιστοσελίδες, εφαρμογές, ιστολόγια (blogs) και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι οποίες απευθύνονται σε ταξιδιώτες με ενδιαφέρον για τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, των παραδοσιακών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των βιώσιμων πρακτικών, καθώς και στη δημιουργία αυθεντικών, συμμετοχικών και διατομεακών εμπειριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται η συμμετοχή ψηφιακών πλατφορμών που προβάλλουν εμπειρίες όπως γευσιγνωσίες, επισκέψεις σε αγροκτήματα και χώρους παραγωγής, μαθήματα μαγειρικής, γαστρονομικές και οινικές διαδρομές, καθώς και δράσεις που συνδέουν τη γαστρονομία με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης των προσφερόμενων εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και η καταλληλόλητα της πλατφόρμας για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά επισκεπτών.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων του IGCAT, με βάση δέκα κριτήρια που αφορούν την ευχρηστία, την ποιότητα και τη μοναδικότητα του περιεχομένου, τη βιωσιμότητα, τη σύνδεση με την τοπική περιοχή και την ευκολία πραγματοποίησης κρατήσεων. Συνολικά θα επιλεγούν δέκα βραβευμένες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό διάκρισης και διεθνή προβολή μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας του IGCAT.

Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ως τις 18 Δεκεμβρίου, μέσω της φόρμας εγγραφής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7fKGqCwYKqs_Ti6z9zOgUjDWWKJu1cL91MszFS5wvTV3vQ/viewform?pli=1

Περισσότερες πληροφορίες: Στέλλα Λάζαρη, Συντονίστρια Έργου «Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»