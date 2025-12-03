Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Ανδρέου πόλεως Αγίου Νικολάου.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέου Φινοκαλιά. Μιλώντας προς το πυκνό εκκλησίασμα, σημείωσε:“Ο Μεγάλος αυτός Απόστολος, ο Άγιος Ανδρέας ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Είναι ο πρώτος που κάλεσε ο Χριστός στην ομάδα των Δώδεκα Αποστόλων. Ήταν τυχαία αυτή η κίνηση του Χριστού; Όχι! Ο Απόστολος Ανδρέας, όπως και ο αδελφός του Απόστολος Πέτρος, όπως και οι Απόστολοι Ιωάννης και Ιάκωβος, αναζητούσαν, έψαχναν να βρουν τον Μεσσία. Μαθητές και οι τέσσερις του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήταν μάλιστα μάρτυρες της Βαπτίσεως του Κυρίου και άκουσαν τον διδάσκαλό τους να υποδεικνύει τον Χριστό, λέγοντας “Ἴδε ὁ ὁμνός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου”. Ο πόθος λοιπόν που είχε ο Απόστολος Ανδρέας τον αξίωσε να γίνει ο πρώτος μαθητής του Χριστού”.