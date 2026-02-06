Tο ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγσεία του υπουργείου υγείας έγγραφο με αιτήματα σχετικά με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο με το “Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας” από το 2017. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου εργάζονται 11 συμβασιούχοι μέσω ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με το “Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας” από το 2017.

Η ετήσια παράτασης θητείας των 7 από αυτούς λήγει τις επόμενες ημέρες (από 11/2 και μετα) και η θητεία των υπόλοιπων λήγει τον Οκτώβριο του 2026. Αυτοί οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες εργάζονται εδώ και εννέα χρόνια (από το 2017) και γι΄ αυτό και ζητούμε τη μονιμοποίηση τους με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Το αίτημα δεν είναι παράλογο. Οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες δεν καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στελέχωσης, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης, που σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό. Άλλωστε ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα αν κάποιος εργαζόμενος εργάζεται δύο έτη, η σύμβαση του μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Γι΄αυτό ζητούμε τη μονιμοποίηση τους.

Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που αυτό δεν γίνει ζητούμε να βρεθεί τρόπος να μην απολυθούν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι γιατί πιθανή απομάκρυνση τους θα δημιουργήσει μεγάλο κενό προσωπικού και θα απειλήσει τη λειτουργία του Νοσοκομείου, και γι΄ αυτό ζητούμε να ληφθεί και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ άμεσα υπουργική απόφαση για νέα παράταση του προγράμματος τους ακόμα και με αναδρομική ισχύ, ώστε να μην υπάρξει διακοπή των συμβάσεων.

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι μισθοί τους παραμένουν στάσιμοι χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής μισθολογικών κλιμακίων και χωρίς οικογενειακά επιδόματα, κάτι άδικο σε σχέση με τον τρόπο αμοιβής των υπόλοιπων συμβασιούχων (επικουρικών, ΣΟΧ) που αμοίβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συνάδελφοι που εργάζονται στο νοσοκομείο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από το 2017 να αμείβονται με πολύ λιγότερα χρήματα, χωρίς οικογενιακά επιδόματα και χωρίς μισθολογική ωρίμανση. Γι΄ αυτό ζητάμε να να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι συνάδελφοι που εργάζονται με το “Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας” να αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους συμβασιούχους.

Ακόμη ζητούμε να υπάρξει σχετικό έγγραφο – εγκύκλιος από το υπουργείο υγείας προς τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ όπου να αναφέρεται με σαφήνεια ότι σε περίπτωση διορισμού με προκήρυξη ΑΣΕΠ η προϋηρεσία των συναδέλφων από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Εκ του ΔΣ