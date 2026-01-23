Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν το απόγευμα της Τετάρτης δύο υπάλληλοι καφετέριας και ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου, όταν άνδρας προσποιούμενος τον αστυνομικό κατάφερε να τους αποσπάσει χρηματικό ποσό. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Βάσιας Ηλιοπούλου στο ertnews σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο δράστης τηλεφώνησε σε κατάστημα εστίασης, παραγγέλνοντας καφέδες δήθεν για το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης. Ζήτησε μάλιστα από την υπάλληλο να περάσει από περίπτερο προκειμένου να αγοράσει τσιγάρα «για τους κρατούμενους».

Ζήτησε προπληρωμένες κάρτες και τους κωδικούς PIN

Σε επόμενο τηλεφώνημα, ο ίδιος άνδρας ζήτησε να αγοραστούν προπληρωμένες κάρτες, τονίζοντας ότι επείγεται και απαιτώντας να του δοθούν τηλεφωνικά οι κωδικοί PIN για να τις «ενεργοποιήσει». Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου πείστηκε και παρέδωσε τους κωδικούς καρτών συνολικής αξίας 700 ευρώ.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η υπάλληλος της καφετέριας έφτασε στο αστυνομικό τμήμα για να παραδώσει την παραγγελία και οι αστυνομικοί δήλωσαν πλήρη άγνοια για το περιστατικό. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα βρισκόταν και διανομέας από άλλο κατάστημα, ο οποίος είχε επίσης πέσει θύμα της ίδιας απάτης.

Μαρτυρία της ιδιοκτήτριας καφετέριας

Η ιδιοκτήτρια της καφετέριας μίλησε στην εκπομπή Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα, περιγράφοντας αναλυτικά το περιστατικό: «Την Τετάρτη στις 16:50 δέχθηκα μια κλήση στο κινητό μου από τον αριθμό 6997803700. Κάποιος κύριος, επικαλούμενος ότι είναι αστυνομικός και συστήθηκε ως Βασίλης, μου ζήτησε με το μικρό μου όνομα να στείλω μια παραγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να περάσω από το περίπτερο για τσιγάρα και δύο κάρτες. Σε ανοιχτή ακρόαση μίλησε με τον υπάλληλο και του ζήτησε επειγόντως τους κωδικούς των καρτών. Όταν πήγα στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησα τον κ. Βασίλη, μου είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο άτομο εκεί».

Η ίδια ανέφερε ότι υπήρχε και δεύτερος διανομέας από άλλη καφετέρια, ο οποίος εξαπατήθηκε για ποσό περίπου 500 ευρώ.

Υπάρχουν και άλλα περιστατικά που δεν καταγγέλλονται

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, υπάρχουν ενδείξεις ότι παρόμοια περιστατικά απάτης έχουν συμβεί και σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν δηλωθεί στην αστυνομία.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί καλούν επαγγελματίες και πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κοινοποιούν ποτέ τηλεφωνικά κωδικούς καρτών ή τραπεζικά στοιχεία.