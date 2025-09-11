Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά, γεμάτη προσδοκίες, όνειρα και ευκαιρίες. Όπως κάθε ανατολή φέρνει νέο φως, έτσι και η σχολική χρονιά που αρχίζει φέρνει μαζί της νέες ευκαιρίες, ελπίδα και χαμόγελα.

Το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα και βαθμοί. Είναι ο χώρος όπου μαθαίνετε να συνεργάζεστε, να δημιουργείτε, να ανακαλύπτετε τα ταλέντα σας και να ονειρεύεστε το μέλλον σας..

Ευχόμαστε στους μαθητές να έχετε καλή πρόοδο, δύναμη και χαρά σε κάθε σας βήμα, στους εκπαιδευτικούς υγεία και έμπνευση στο δύσκολο αλλά τόσο σημαντικό έργο σας και στους γονείς, υπομονή, καμάρι και χαρά να βλέπετε τα παιδιά σας να προοδεύουν.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με φως, υγεία, πρόοδο δημιουργικότητα και όμορφες αναμνήσεις!

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

Αλεξάκης Χαρίλαος