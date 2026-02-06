Θεοφιλέστατε,

Εψηφισμένε Επίσκοπε,

Κυδωνίας και Αποκορώνου,

Κ. Τίτε Ταμπακάκη

Επιτρέψτε μας, να Σας απευθύνουμε, τις εκ βαθέων «Εγκάρδιες ευχές μας», για την επάξια και παμψηφεί εκλογή Σας και ανάδειξή Σας, ως Ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου!

Το άγγελμα της εκλογής Σας, στο ανώτατο υπούργημα, αυτό του Επισκόπου, μας πλημμύρισε αισθήματα χαράς και συγκίνησης και σηματοδοτεί μία νέα σελίδα, για την Εκκλησία της κοινωνίας των Χανίων, την οποία επάξια, Σας εμπιστεύθηκε η Ιεραρχία της Κρήτης.

Ο πνευματικός Σας πλούτος, η λιπαρά Θεολογική Σας μόρφωση, η επιστημονική Σας κατάρτιση, η ρητορική Σας δεινότητα, το ήθος και η ταπεινότητά Σας, όπως και η Εκκλησιαστική Σας εμπειρία, για πολλά συναπτά έτη, πλησίον του Φωτισμένου Αγίου Πέτρας και Χερρονήσου, Μητροπολίτου κκ Γερασίμου, αποτελούν εχέγγυα, μιας επιτυχημένης Αρχιερατικής διακονίας, στον Ιστορικό και απαιτητικό Θρόνο της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Με αισθήματα χαρμολύπης, διότι ταυτόχρονα αποχωρίζεστε τον Αγιότοκο τόπο μας, την γενέθλια γη Σας, και την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, όπου γαλουχηθήκατε, πνευματικά και εκκλησιαστικά αλλά και με τη βεβαιότητα, ότι οι ηθικές και πνευματικές Σας αξίες, θα διαπνέουν το πολυεπίπεδο έργο Σας στη Δυτική Κρήτη, Σας ευχόμεθα ολόψυχα, ψυχική και σωματική υγεία και δύναμη και να έχετε πλούσια την ενίσχυση, σκέπη και ευλογία του Κυρίου, δια των πρεσβειών της Μεγάλης Παναγίας, για μακρά Αρχιερατεία, αγλαόκαρπη και άλυπη, επ’ ωφελεία της Εκκλησίας και του περιουσίου λαού και ποιμνίου Σας.

Με τιμή και αγάπη

Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ιατρός

Νίκος Παπαδόπουλος &

η σύζυγος

Μαρία Μενεγάκη