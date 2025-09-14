Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το θέατρο στον ΕΟΤ.

Όπως μας είπε, η δημιουργία του πρώτου ανοιχτού θεάτρου στο Δήμο Αγίου Νικολάου ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έγινε εφικτό για πρώτη φορά φέτος. Ωστόσο, επειδή μέχρι τον Ιούλιο δεν ήταν σίγουροι μήπως κάπου κολλούσε ο διαγωνισμός, μήπως θα υπήρχαν ενστάσεις κ.λ.π. δεν κατέστη δυνατή η διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων. Ο λόγος είναι ότι οι εκδηλώσεις κλείνονται από νωρίς. Ήδη από το Φεβρουάριο και το αργότερο το Μάιο κλείνονται οι περισσότερες περιοδείες, ωστόσο τότε το περιβάλλον ήταν αβέβαιο και δεν γνώριζαν αν και πότε τελικά θα είχαμε το θέατρο. Και οι δύο συναυλίες που έκλεισαν τον Αύγουστο στον ΕΟΤ ως ΔΑΕΑΝ ήταν ρίσκο.

Όλα αυτά δεν επέτρεψαν στη ΔΑΕΑΝ να πραγματοποιήσει αυτό που ήθελε, δηλαδή την εβδομαδιαία παράσταση.

Με την σύμβαση που έχουν κάνει με καλλιτεχνική επιμελήτρια, που πρόκειται να αναλάβει όλο το σύστημα της οργάνωσης, ο κ. Αστρουλάκης θεωρεί ότι αν όλα πάνε καλά τον χειμώνα, το καλοκαίρι που μας έρχεται θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, όπως εξήγησε, παλαιότερα η ροή των θεατρικών παραστάσεων κυμαίνονταν σε συγκεκριμένες περιοχές, όλοι πήγαιναν στο Ηράκλειο, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά εάν ήθελαν να απολαύσουν παραστάσεις και ο Άγιος Νικόλαος δεν υπήρχε στο καλεντάρι των θεατρικών παραγωγών λόγω της έλλειψης χώρου.

Πάντως, φέτος, θα είναι διαθέσιμο το ανοιχτό θέατρο μέχρι τον Οκτώβριο. Το Σεπτέμβριο υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ενώ για τον Οκτώβριο μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 1-2.

Απόφαση αποκέντρωσης των εκδηλώσεων

Στη συζήτησή μας ετέθησαν τα παράπονα των πολιτών για το ότι φέτος γίνονται πολλές εκδηλώσεις εκτός Αγίου Νικολάου και λίγες στην πόλη.

Ανέφερε ότι είναι ξεκάθαρη η απόφαση αποκέντρωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιούνται και στον Άγιο Νικόλαο.

Πρόσθεσε ότι παλαιότερα ό,τι γινόταν στα χωριά, γινόταν μονάχα με πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων. Όμως, υπάρχει πολύς κόσμος και χωριά που έχουν ανάγκη την πραγματοποίηση δράσεων στις περιοχές τους.

Μέσα από τις εκδηλώσεις, συνέχισε, μπορούν να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις που είναι εκτός πόλεως, γιατί ο κόσμος πολλές φορές μετά τις εκδηλώσεις επιλέγει να παραμείνει στα χωριά για μια βόλτα, ένα φαγητό κλπ.

Όμως μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη τόσο το Clif Diving όσο και τα Μαγειρέματα του δρόμου, ενώ τον Οκτώβριο θα γίνουν τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Χορού.

Σχολίασε ότι η επιλογή του να μπουν στο ίδιο Σαββατοκύριακο τα Μαγειρέματα και το Clif Diving έγινε για να έχουν ένα δυνατό τριήμερο και επελέγη το τέλος του Σεπτέμβρη για να είναι προς το τέλος της σεζόν.

Τον Οκτώβριο το τριήμερο που θα γίνει στο ΡΕΞ και στην πόλη είναι ένα μεγάλο γεγονός που θα αφορά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Χορού που θα συγκροτηθεί η εθνική Ελλάδας και Κύπρου που θα συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, όπως είπε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ