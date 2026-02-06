Κάθε χρόνο, στις 30 Ιανουαρίου, γιορτάζουμε τους Τρεις Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Πρόκειται για τρεις μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας που ξεχώρισαν όχι μόνο για την αγιότητά τους, αλλά και για την έντονη αγάπη τους για την παιδεία. Με το έργο και τη διδασκαλία τους βοήθησαν σημαντικά την Εκκλησία, αλλά και τα γράμματα, γι’ αυτό και τιμώνται όλοι μαζί την ίδια ημέρα.

Οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται σύμβολα σύνθεσης της ελληνικής και της χριστιανικής παιδείας, γιατί κατάφεραν να ενώσουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τη χριστιανική πίστη. Πίστευαν ότι η μόρφωση βοηθά τον άνθρωπο να εξελιχθεί και να προχωρήσει στη ζωή του. Όμως, για εκείνους, η μόρφωση δεν ήταν απλώς «να ξέρεις πολλά». Ήταν κάτι πιο ουσιαστικό, ήταν ήθος, αξίες, καλλιέργεια χαρακτήρα και σωστή στάση ζωής.

Οι Ιεράρχες δεν δίδαξαν μόνο με λόγια, αλλά και με το προσωπικό τους παράδειγμα. Ο Μέγας Βασίλειος, που γεννήθηκε στην Καισάρεια, ξεχώρισε για τη μεγάλη του φιλανθρωπία και μας δίδαξε ότι η γνώση πρέπει να συνοδεύεται από προσφορά και έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν σπουδαίος δάσκαλος και άνθρωπος της σκέψης και τόνιζε ότι η παιδεία οδηγεί σε σωστή κρίση, σε ταπεινότητα και σε σεβασμό προς τους άλλους, ώστε ο άνθρωπος να γίνεται πραγματικά ολοκληρωμένος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωστός για τους δυνατούς λόγους του, μιλούσε συχνά για τη δικαιοσύνη και την ευθύνη και υπενθύμιζε ότι η γνώση έχει αξία όταν χρησιμοποιείται για το καλό και όχι για να δείχνουμε ανώτεροι ή να αδιαφορούμε για τους άλλους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Τρεις Ιεράρχες έβαλαν έναν στόχο που παραμένει σημαντικός και σήμερα, να αναπτύσσονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Για εκείνους, γνώση σήμαινε σωστή σκέψη, αλλά και αγάπη, σεβασμό και μια πιο δίκαιη στάση ζωής. Δεν αρκεί να είμαστε καλοί μαθητές και μαθήτριες, αν δεν έχουμε μέσα μας ανθρωπιά και δικαιοσύνη.

Γιατί χρειαζόμαστε, λοιπόν, το σχολείο σήμερα; Το σχολείο είναι σημαντικό να πηγαίνουμε, γιατί μας προσφέρει πολλά πράγματα που θα χρειαστούμε στη ζωή μας. Ό,τι δουλειά κι αν κάνουμε κάποτε, σίγουρα θα μας χρειαστούν βασικές γνώσεις, όπως η γλώσσα για να εκφραζόμαστε σωστά και οι πράξεις των μαθηματικών για να υπολογίζουμε, να οργανώνουμε και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις.

Από το σχολείο ξεκινούν οι σπουδές μας, οι στόχοι μας και, γενικότερα, το μέλλον μας. Εκεί καλλιεργούμε το μυαλό μας, μαθαίνουμε τρόπους συμπεριφοράς, συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε και σεβόμαστε τους άλλους. Μαθαίνουμε να κρίνουμε, να κάνουμε ερωτήσεις, να μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα «στα χέρια μας», αλλά να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Επιπλέον, το σχολείο είναι χρήσιμο γιατί μας βοηθά να δημιουργούμε σχέσεις και να βρίσκουμε φίλους, κάτι που κάνει την καθημερινότητά μας πιο όμορφη και μας στηρίζει στις δυσκολίες.

Tο σχολείο μάς βοηθά να κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και να αποκτούμε σωστή σκέψη, ώστε να παίρνουμε υπεύθυνες αποφάσεις. Μας δίνει αυτοπεποίθηση, ανοίγει δρόμους για το επαγγελματικό μας μέλλον και μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι πολίτες, ενεργοί και χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία.

Γι’ αυτό και το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών παραμένει επίκαιρο, γιατί η μόρφωση πάντα φωτίζει τον άνθρωπο. Όμως δεν είναι μόνο οι γνώσεις και οι βαθμοί, αλλά η καλλιέργεια του χαρακτήρα, το ήθος και οι αξίες. Και όταν η παιδεία ενώνεται με την αγάπη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, τότε δεν αλλάζει μόνο εμάς, κάνει και τον κόσμο μας πραγματικά καλύτερο.

Τμήμα Α2

3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου