Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει πεζοπορία για τα μέλη του κοντά στην πόλη μας. Λεωφορείο θα μας μεταφέρει στην περιοχή της Κεράς, από όπου και θα ξεκινήσει η διαδρομή μας. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε το εντυπωσιακό φαράγγι της Κριτσάς. Μετά θα συνεχίσουμε την ανηφορική πορεία μας προς τις Τάπες, περνώντας για πρώτη φορά για τον σύλλογό μας από το φαράγγι του Ευγενού, το οποίο «ανοίγει» σταδιακά, και γίνεται πιο πράσινο και δασώδες, ενώ σε μερικά σημεία θα χρειαστεί και σκαρφάλωμα. Μετά θα ακολουθήσουμε χωματόδρομο μέχρι τις Τάπες, όπου θα καθίσουμε σε τοπικό ρακοκάζανο για να απολαύσουμε φρέσκια ρακή, μεζέδες, καλή παρέα και κρητική μουσική. Στη συνέχεια, το λεωφορείο θα μας μεταφέρει πίσω στον Άγιο Νικόλαο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1)Αν και η διαδρομή δεν είναι δύσκολη η διέλευση των φαραγγιών χρειάζεται πάντα προσοχή και Ορειβατικά παπούτσια! 2) Λόγω λεωφορείου υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, γι’ αυτό δηλώστε εγκαίρως!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), την Κυριακή το πρωί στις 8:30 με λεωφορείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: 5 ώρες (με τις στάσεις)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 10 χιλιόμετρα / Υ.Δ.: γύρω στα 400 μ.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Παναγιώτης Ευδαίμων (τηλ.6979687576) – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ανάλογα τις κρατήσεις): Λεωφορείο & φαγητό: 25 ευρώ