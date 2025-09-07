Κι’ όμως υπάρχουν αγριολούλουδα με άνθη, το ξερό κατακαλόκαιρο, στον Άγιο Νικόλαο.

Σίγουρα το πιο ωραίο αγριολούλουδο που συνάντησα ήταν η κάπαρη, που ευδοκιμεί στα σκαλοπάτια της Λίμνης, κοντά στο «Γιόμα». Μάλιστα διανύει περίοδο ανθοφορίας και τα λουλούδια της -θεωρώ ότι- είναι από τα ωραιότερα που μπορούμε να συναντήσουμε στην κρητική γη.

Το επόμενο φυτό, που επίσης διανύει περίοδο ανθοφορίας, το συνάντησα στην πλαγιά της Λίμνης. Είναι ξενικό και έχει το όνομα καρίσσα, γνωστό και ως πορτοκαλί γιασεμί (Carissamacrocarpa). Ξεχωρίζουν τα λευκά άνθη του με άρωμα που θυμίζουν γιασεμί. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και γι’ αυτό είναι κατάλληλο για τα μέρη μας.

Ένα ακόμα λουλούδι, απ’ αυτά που τα βλέπουμε και τα προσπερνάμε αδιάφορα, το συνάντησα και το πρόσεξα και το φωτογράφισα στην οδό Καντανολέοντος (Αράπικα). Σίγουρα είναι πιο όμορφο στη… φωτογραφία παρά στα μάτια μας. Το όνομά του είναι ηλιοτρόπιο το ευρωπαϊκό (Heliotropiumeuropaeum). Είναι γνωστό και ως βρωμόχορτο καθώς είναι ιδιαίτερα τοξικό, αν καταναλωθεί από ζώα! Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις ήλιος + τρέπω (αλλάζω κατεύθυνση) επειδή θεωρείται ότι τα άνθη του στρέφονται προς τον ήλιο.

