Η Domes Resorts συνεχίζει τη δυναμική της επέκταση για το 2026. Με διευθύνοντα σύμβουλο τον Δρα Γιώργο Σπανό εστιάζει στη διαχείριση πολυτελών μονάδων. Η στρατηγική της Domes μετατοπίζεται στο να λειτουργεί ως εξειδικευμένος διαχειριστής πολυτελών ακινήτων, αντί να επενδύει αποκλειστικά σε ιδιόκτητες μονάδες (money-tourism). Στο τέλος του 2025, ο όμιλος διαχειριζόταν ήδη 18 ξενοδοχεία 5 αστέρων σε 11 προορισμούς σε Ελλάδα και Πορτογαλία, αξιοποιώντας διεθνή δίκτυα όπως η Marriott και η Hilton.

Η Domes επεκτείνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στην Πορτογαλία, καθώς ο Όμιλος πλέον έχει αναπτύξει τις ικανότητες και τις δομές του ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις, να αναπτύσσεται με σταθερότητα και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της αγοράς.

Όπως συχνά αναφέρει ο «πρωτομάστορας» της Domes, καθηγητής Παναγιώτης Σπανός, «το Μεραμπέλλο, η Ελούντα και ο Άγιος Νικόλαος είναι η έδρα μας. Μπορεί να μεγαλώνουμε αλλά η βάση μας, το προζύμι, η καρδιά μας βρίσκεται εδώ. Απ’ εδώ ξεκίνησε η Domes την πορεία των τουριστικών δραστηριοτήτων της».

ΛΕΩΝ.Κ.