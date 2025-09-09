Με την έλευση του φθινοπώρου, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων κ. Γιάννη Προκοπάκη να μας μιλήσει για την πορεία της φετινής σεζόν και την εξέλιξη των κρατήσεων στη συνέχεια. Μιλήσαμε επίσης για τις τιμές των ξενοδοχείων αλλά και τις κύριες εθνικότητες των τουριστών που επέλεξαν την περιοχή για τις διακοπές τους, όπως και για τις προτιμήσεις τους.

Οι πληρότητες έως 31 Αυγούστου, όπως μας είπε, κυμάνθηκαν στο 75-85%. Υπήρχαν περισσότερες κρατήσεις, αλλά φέτος οι πληρότητες δεν ήταν όπως πέρυσι, ήταν πιο χαμηλά.

Παρατηρείται παράλληλα ένα «ταβάνι» στις τιμές, που έχουν κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι τους πρώτους 8 μήνες του έτους. Τα ξενοδοχεία συνειδητοποιούν ότι υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές και πλέον δουλεύουν με προσφορές.

Γενικώς, μπορεί να υπήρξαν περισσότερες κρατήσεις, αλλά τα έσοδα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το αγνοούμε.

Εκτιμήσεις Σεπτεμβρίου

Από ό,τι φαίνεται ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ δυνατός μήνας, θα δούμε πληρότητες κοντά στο 80-85% στα ξενοδοχεία. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε και τον παράγοντα των τιμών, μπορεί να υπάρξουν παραπάνω διανυκτερεύσεις, αλλά στα έσοδα δεν θα δούμε μεγάλη μεταβολή.

Όπως εκτίμησε, «το πολύ να είμαστε 1-2% πάνω από πέρυσι, κάτι που δεν είναι καλό καθώς τα έξοδα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο».

Επεσήμανε ότι με τις νέες συμβάσεις τα έξοδα μισθοδοσίας έχουν ανέβει τουλάχιστον στο 30% σε σχέση με πέρυσι.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Οι εκτιμήσεις είναι για έναν πολύ καλό Σεπτέμβριο, αλλά και ένα πολύ καλό Οκτώβριο. Πάντως, όπως υπογράμμισε, αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη. Εξάλλου, στην δική μας περιοχή υπάρχουν συνήθως κρατήσεις τελευταίας στιγμής που καθορίζουν και αυτές τα δεδομένα. Πρόσθεσε ότι δεν είναι τόσο πολύ εξαρτημένοι από τα πρακτορεία, αλλά δουλεύουν αρκετά με κρατήσεις τελευταίας στιγμής που γίνονται από πελάτες ή μέσα από online πλατφόρμες.

Παράταση και προκλήσεις σεζόν

Συχνά ακούμε και διαβάζουμε ότι η σεζόν μεταβάλλεται και ζητήσαμε από τον κ. Προκοπάκη τη δική του άποψη.

Θεωρεί ότι ο Οκτώβριος θα είναι ένας πιο γεμάτος μήνας από πέρυσι και φαίνεται ότι θα πάει μέχρι το τέλος με πολύ καλές κρατήσεις.

Ίσως κάποια ξενοδοχεία να καταφέρουν να πάνε μέχρι τις 14-15 Νοεμβρίου, αλλά από ό,τι βλέπουν τα περισσότερα ξενοδοχεία θα κλείσουν τέλη Οκτωβρίου. Τα λίγα που θα παραμείνουν ανοιχτά έως τα μέσα Νοέμβρη, θα δουλέψουν με προσφορές. «Προσπαθούν να κάνουν προσφορές, αλλά δεν υπάρχουν πτήσεις. Οι πτήσεις από τις 20 Οκτωβρίου και μετά αρχίζουν να μειώνονται», επεσήμανε.

Δεν παραμένουν στα ξενοδοχεία

Μέσα από την δική του εμπειρία του ζητήσαμε να μας περιγράψει και το προφίλ των επισκεπτών που έρχονται στην περιοχή μας, αλλά και πώς κινούνται όταν φθάνουν εδώ.

Οι επισκέπτες, μας είπε, που έρχονται στη χώρα μας διαθέτουν πλέον μικρότερα οικονομικά περιθώρια. Αυτό φαίνεται και μέσα στα ξενοδοχεία, καθώς η κατανάλωση σε τμήματα όπως για παράδειγμα το μπαρ ή τα εστιατόρια έχει μειωθεί παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 2-3% σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος δεν ξοδεύει τόσο συγκριτικά με την περυσινή χρονιά.

Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι τουρίστες επιθυμούν να βγουν έξω. Φέτος πολλοί περισσότεροι επέλεξαν να ενοικιάσουν κάποιο αυτοκίνητο και να κάνουν εκδρομές είτε στο Ηράκλειο είτε στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσθεσε ότι οι τουρίστες πλέον φεύγουν και δεν κάθεται ο κόσμος τόσο πολύ στα ξενοδοχεία, επιλέγουν να πηγαίνουν σε παραλίες και περιοχές του Λασιθίου.

«Στην περιοχή μας δεν έχουμε πολλά all inclusive ξενοδοχεία. Τα all inclusive είναι περίπου το 10% των κρατήσεων που έρχονται. Τα δικά μας ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αγίου Νικολάου δουλεύουν είτε half board είτε bed & breakfast», διευκρίνισε.

Τουριστικές αγορές και τάσεις

Οι περισσότεροι τουρίστες που είχαμε μέχρι στιγμής στα ξενοδοχεία ήταν κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία. Πάντως, η Γαλλία δεν πηγαίνει καλά και αναμένεται πτώση στην γαλλική αγορά.

Υπήρχαν και τουρίστες από Πολωνία, Αμερική και Αυστραλία. Οι Αμερικάνοι είναι οι μόνοι που ξοδεύουν περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν είχαμε σχεδόν καθόλου Ρώσους και αυτό είναι ένα πρόβλημα, σχολίασε ακόμα.

Η κατασκευή

«Το λειτουργικό κόστος έχει ανέβει σημαντικά και θα μειωθεί σημαντικά το κομμάτι της κατασκευής για φέτος το χειμώνα και πιθανόν και του χρόνου τον χειμώνα. Εφ’ όσον ο τζίρος παραμένει σταθερός, αλλά αυξάνονται τα έξοδα, συνέπεια είναι η μείωση των κερδών, που θα έχει σίγουρα επίπτωση στο κομμάτι της κατασκευής», κατέληξε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ