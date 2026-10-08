Από την Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου του ΚΚΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών του Οροπεδίου Λασιθίου για την μεγάλη καταστροφή της παραγωγής τους, εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλος ο κάμπος, εκφράστηκε στην συνάντηση που είχε κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος και την Ρένα Δαλαβέρου-Καρύδη, στέλεχος του ΚΚΕ, με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής και του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Στην συνάντηση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η Μαρία Κοντογιάννη, Εργαζόμενη της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού και μέλος της προσωρινής διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου, ο Μανώλης Κρασανάκης, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού και ο Χαράλαμπος Χριστοφάκης, ο οποίος είναι κι αυτός μέλος της προσωρινής διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών μίλησαν για ολική, κυριολεκτικά, καταστροφή της παραγωγής τους την οποία δεν πρόλαβαν να μαζέψουν, καθώς λόγω καιρικών φαινομένων, καθυστέρησαν φέτος να φυτέψουν. Όπως ανέφεραν, το 80% της παραγωγής πατάτας και άλλων κηπευτικών άνω των 25.000 τόνων έχει καταστραφεί, ενώ η ζημιά υπολογίζουν ότι προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια, τονίζοντας ότι 500 με 600 οικογένειες περίμεναν να ζήσουν και να ζεσταθούν τον χειμώνα από αυτήν τη χαμένη σοδειά. Οι ζημιές, που περιλαμβάνουν αγροτικά μηχανήματα, αποθήκες και προϊόντα, δεν έχουν υπολογισθεί στο σύνολο τους καθώς δεν μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν τα χωράφια.

Ανέδειξαν επίσης το γεγονός ότι κινδυνεύει και η επόμενη αγροτική χρονιά, από τη στιγμή που δεν θα έχουν σπόρους να φυτέψουν αλλά ούτε χρήματα για να ξεκινήσουν την παραγωγή, δεδομένου ότι είναι ήδη χρεωμένοι σε γεωπόνους, προμηθευτές και τράπεζες, χρέη που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν αφού η παραγωγή τους πλέον σαπίζει μέσα στα νερά, κάτι που θα επηρεάσει και την τοπική οικονομία γενικότερα που στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Μανώλης Συντυχάκης από την μεριά του, ανέφερε ότι το ΚΚΕ βρίσκεται δίπλα τους, στον αγώνα για διεκδίκηση 100% αποζημίωση στην βάση της παραγωγής και στον επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής με όλα τα αναγκαία έργα και την ανάγκη να υπάρχει η απαιτούμενη συντήρηση των θυροφραγμάτων προς το φράγμα Αποσελέμη, τα οποία αν δούλευαν θα μπορούσαν να αποσοβήσουν την τεράστια καταστροφή. Τόνισε ότι «(…) έχοντας την εμπειρία του Daniel στην Θεσσαλία που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως, όπως και εδώ στο Αρκαλοχώρι, ο κόσμος δεν πρέπει να πιστέψει στα μεγάλα λόγια των κυβερνητικών παραγόντων και ότι δεν θα είναι μια εύκολη μάχη. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η μαζική δράση του αγροτικού συλλόγου και η κοινή δράση με τους υπόλοιπους αγροτικούς συλλόγους και την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ), βάζοντας στο στόχαστρο την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ που προωθεί το ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών και την συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων. Μόνο μέσω του αγώνα μπορείτε να καταφέρετε να μείνετε στον τόπο και την παραγωγή σας. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ανοίξει τον κορβανά, χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή. Οι ανάγκες σας δεν μπορούν να περιμένουν» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ανέδειξε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει χρήμα όταν είναι για τους μεγαλοκατασκευαστές και τους βιομηχάνους, παραπέμποντας στην προχθεσινή ανακοίνωση για την επιδότηση της ενέργειας στις βιομηχανίες.

Τέλος ο βουλευτής του κόμματος δεσμεύτηκε ότι το Κόμμα θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις τους και κάλεσε τους αγρότες και κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου να πιστέψουν στην δική τους δύναμη, οργάνωση και αποφασιστικότητα αποφεύγοντας τις «Σειρήνες» του εφησυχασμού και της «ατομικής ευθύνης», διεκδικώντας: