Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εργαστούν ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του Συνδέσμου μας (Εργατικό Κέντρο Ν.Λασιθίου – Λευκών Ορέων 03 Αγ.Νικόλαος ) για να υποβάλουν αίτηση επαναπρόσληψης.

Το δικαίωμα επαναπρόσληψης είναι αναφαίρετο και γι αυτό επιβάλλεται η υποβολή αίτησης εκ μέρους όλων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων μέσω του Συνδέσμου μας.

Το δικαίωμα αυτό διασφαλίσαμε με πολλή επιμονή και αγώνα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπάλληλους να ασκήσουν το δικαίωμα τους για την επαναπρόσληψη μέσω του Συνδέσμου μας, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τους.

Θα δεχόμαστε αιτήσεις από τις 12/01/2026 έως 28/01/2026 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε αν η συνδικαλιστικη σας εισφορά έχει παρακρατηθεί από το ξενοδοχείο κατά τους μήνες της εργασίας σας, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει,παρακαλούμε να κρατάτε μαζί σας ένα αντίγραφο της μισθοδοσία σας στο οποίο φαίνεται το ποσό το οποίο έχει κρατηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση,η συνδικαλιστική εισφορά των 15€ για το 2025 θα εξοφλείται απευθείας στο σωματείο μας κατά τη προσέλευσή σας για την αιτηση επαναπροσληψης.

Για τους συναδέλφους μας που εργάζονται και διαμένουν στο Δήμο Σητείας, Μακρύ Γιαλο και Ιεράπετρα, θα βγει εκ νέου ανακοίνωση εντός των ημερών στη σελίδα μας στο facebook, που θα ενημερώνει για τις ημέρες, ώρες αλλά και το χώρο στον οποίο θα γίνουν οι αιτήσεις.