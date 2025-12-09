Στην ταινία της Walt Disney Animation Studios, «Ζωούπολη 2», οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού, το οποίο καταφθάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των θηλαστικών. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να δουλέψουν μυστικά σε απρόσμενες, άγνωστες γωνιές της πόλης, όπου η αναπτυσσόμενη συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ® Τζάρεντ Μπους (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ζωούπολης», σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος της «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός») σκηνοθετεί και υπογράφει το σενάριο. Την παραγωγή αναλαμβάνει η Γιβέτ Μερίνο (παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ® «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός»).