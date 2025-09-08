Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις στο εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό και ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Αυτό διασφαλίζει μια ομαλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αντιθέτως ποιοτικά αναβαθμισμένη νέα σχολική περίοδο, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου Αθαν. Κατσαγκόλης, με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Σχετικά με την πολιτική του υπουργείου για νέους διορισμούς εκπαιδευτικών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Κατσαγκόλης επεσήμανε ότι ύστερα από τους 32.400 διορισμούς που έγιναν την τελευταία πενταετία, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν άλλοι 8.823 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών, φτάνοντας σε σύνολο τους 42.000, οι οποίοι στελεχώνουν τα σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου, τόνισε ότι την τελευταία πενταετία έγιναν 250 διορισμοί. Σ’ αυτούς προστέθηκαν και οι 41 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία αυτές τις ημέρες καλύπτοντας αντίστοιχες θέσεις στα Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και τις ΣΜΕΑΕ και ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Κατσαγκόλης είπε ότι από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου για το νομό μας έχουν ζητηθεί 78 αναπληρωτές Γενικής Αγωγής, 61 Ειδικής Αγωγής, 16 για τα Πειραματικά Σχολεία και 22 ΕΕΠ-ΕΒΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά.

Νέα Τμήματα Ένταξης

Για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δίνει μια μόνιμη λύση στο πάγιο αίτημα των σχολικών μονάδων, για στήριξη των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ίδρυση των 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης (Πρωτοβάθμια 2.556 και Δευτεροβάθμια 892).

Στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου στα τέσσερα, τα οποία ήδη λειτουργούν, προστέθηκαν 10 νέα Τμήματα Ένταξης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση και κυρίως στη συμπερίληψη και ενταξιακή εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, σχεδόν σε κάθε σχολική μονάδα ιδρύονται οργανικές θέσεις και τοποθετούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, είπε ο διευθυντής.

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είπε επίσης ότι σε όλη τη χώρα εγκρίθηκε η λειτουργία 3.726 ολιγομελών τμημάτων, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι εκπαιδευτικές δομές σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ειδικότερα, στο Λασίθι, εγκρίθηκε η λειτουργία όλων των ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ. (43) και Τομέων/Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (25) που ζητήθηκαν από τις σχολικές μονάδες, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα των μαθητών και μαθητριών να φοιτούν στον τόπο τους, χωρίς να αποδυναμώνονται τα σχολεία της περιοχής.

Διαδραστικοί Πίνακες και «Κιτ» Ρομποτικής

Η αναβάθμιση της ψηφιακής διάστασης της εκπαίδευσης συνεχίζεται με την προμήθεια διαδραστικών πινάκων και «κιτ» ρομποτικής για τα σχολεία όλης της χώρας.

Στη Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ήδη 190 νέοι διαδραστικοί πίνακες και 574 «κιτ» ρομποτικής, τα οποία ενσωματώνονται στην καθημερινή διδακτική πράξη, δίνοντας νέα διάσταση στη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Τέλος, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 431 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από τα 3 Δημοτικά Σχολεία, που έχουν ενταχθεί στον νομό Λασιθίου, έχει ενταχθεί και το ιστορικό κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ