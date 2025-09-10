Η αναζήτηση των πληροφοριών της γαλλικής τουριστικής αγοράς, της τρίτης μεγαλύτερης αγοράς εισερχόμενου τουρισμού για την Κρήτη, με στρατηγική εστίαση στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και τους βασικούς προορισμούς της (Άγιος Νικόλαος, Ελούντα, Σίσι, Ιεράπετρα, Μακρύ Γιαλός, Σητεία), παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δύο άλλες (Γερμανική- Βρετανική) εξ αιτίας της σημασίας που δίνουν οι Γάλλοι στην κουλτούρα.

Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η γαλλική αγορά αποτελεί μια ευκαιρία, προσανατολισμένη στην αναζήτηση εμπειριών, για το Λασίθι.

Ωστόσο, αναδεικνύεται ένα κρίσιμο παράδοξο. Ενώ η προτίμηση των Γάλλων ταξιδιωτών για την Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, τα στοιχεία υποδεικνύουν μια πιθανή μείωση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. Αυτό το εύρημα διαμορφώνει την κεντρική στρατηγική πρόκληση.

Η ανάλυση της αντίληψης και της προτίμησης των Γάλλων ταξιδιωτών επιβεβαιώνει αυτή τη θετική εικόνα. Έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) τοποθετεί την Ελλάδα στην 3η θέση μεταξύ των προτιμώμενων προορισμών για τους Γάλλους τουρίστες. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το εύρημα ότι ο δείκτης προτίμησης για την Ελλάδα στη γαλλική αγορά αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, μια αύξηση πιο σημαντική από αυτή που παρατηρήθηκε σε άλλες βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό το στοιχείο δεν υποδηλώνει απλώς ενδιαφέρον, αλλά μια ενεργά αυξανόμενη έλξη και θετική αντίληψη για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές τάσεις στις αφίξεις και τις προτιμήσεις, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία από το ΙΝΣΕΤΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζουν μια κρίσιμη πρόκληση, την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «παράδοξο της δαπάνης». Ενώ οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις για την Ελλάδα αυξάνονταν, τα φορολογικά έσοδα από τη γαλλική αγορά παρουσίασαν μείωση στις αρχές του 2024/2025, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από -12,1% έως -25,0% σε διαφορετικές περιόδους μέτρησης. Η απόκλιση αυτή μεταξύ του αυξανόμενου όγκου αφίξεων και της δυνητικά μειούμενης μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Λειτουργεί το all-inclusive

Η διερεύνηση των αιτιών πίσω από αυτό το φαινόμενο αποκαλύπτει μια πολυπαραγοντική δυναμική. Μια πιθανή εξήγηση είναι η στροφή προς πιο οικονομικά πακέτα διακοπών, κυρίως all-inclusive, όπου ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης πραγματοποιείται εντός του ξενοδοχείου, περιορίζοντας τη διάχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία. Μια άλλη πιθανή αιτία συνδέεται με τα ταξιδιωτικά πρότυπα των Γάλλων. Ένα σημαντικό ποσοστό (25,4%) των Γάλλων που προτίθενται να ταξιδέψουν, σχεδιάζουν πέντε ή περισσότερα ταξίδια ετησίως, ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από άλλες αγορές. Αυτή η τάση για συχνότερα ταξίδια μπορεί να οδηγεί σε μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι, μειώνοντας έτσι τη συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη.

Τέλος, η αύξηση των αφίξεων ενδέχεται να περιλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών για πρώτη φορά, οι οποίοι τείνουν να είναι πιο συνειδητοποιημένοι ως προς τον προϋπολογισμό τους σε σύγκριση με τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες.

Αυτό το παράδοξο «όγκου-αξίας» καθορίζει την κύρια στρατηγική κατεύθυνση για το Λασίθι: η περιοχή πρέπει να εργαστεί ενεργά για να αυξήσει το «μερίδιο του πορτοφολιού» κάθε Γάλλου επισκέπτη. Αυτό απαιτεί την προώθηση εμπειριών που ωθούν τους τουρίστες να βγουν από τα ξενοδοχεία τους και να δαπανήσουν χρήματα στην τοπική οικονομία, όπως η γαστρονομία, οι εξειδικευμένες περιηγήσεις, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι πολυήμερες διαδρομές. Η επιτυχία προϊόντων όπως τα πακέτα “autotour” (fly&drive) της Fram καθίσταται, υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερα σημαντική.

Ο Γάλλος ταξιδιώτης στην Κρήτη

Ο Γάλλος ταξιδιώτης που επιλέγει την Ελλάδα και την Κρήτη χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής· αναζητά ενεργά πληροφορίες, επηρεάζεται έντονα από τις εμπειρίες άλλων ταξιδιωτών και δίνει μεγάλη συναισθηματική σημασία στο ταξίδι του. Τα κίνητρά του εκτείνονται πολύ πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», εστιάζοντας σε μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει πολιτισμό, φύση και αυθεντικότητα. Γαλλικά ταξιδιωτικά blogs, οδηγοί και δημοσιεύματα αναδεικνύουν με συνέπεια συγκεκριμένα θέματα που αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης, όπως η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η φύση.

Γαστρονομία

Η κρητική διατροφή αποτελεί από μόνη της έναν βασικό λόγο επίσκεψης. Η κατάταξη της Κρήτης από το TripAdvisor ως ένας από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς παγκοσμίως για το 2023 επιβεβαιώνει αυτή την τάση.

Γαλλικές πηγές εξυμνούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα τοπικά τυριά, το μέλι και τα παραδοσιακά πιάτα όπως ο ντάκος, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία ως κεντρικό στοιχείο της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Αυθεντικότητα και Πολιτισμός

Υπάρχει μια έντονη επιθυμία για αποφυγή του μαζικού τουρισμού και για σύνδεση με την «πραγματική» Κρήτη. Αυτό μεταφράζεται σε ενδιαφέρον για την επίσκεψη σε αυθεντικά χωριά όπως η Κριτσά και το Μόχλος, την εξερεύνηση ιστορικών χώρων με πλούσιο αφήγημα όπως η Σπιναλόγκα, το Γουρνιά και η Μονή Τοπλού, και την επαφή με την τοπική φιλοξενία, η οποία συχνά περιγράφεται ως θερμή και ειλικρινής.

Φύση και Περιπέτεια

Τα ποικίλα τοπία του Λασιθίου, από τα βουνά και τα οροπέδια μέχρι τα φαράγγια και την ακτογραμμή, αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για πεζοπορία και εξερεύνηση. Η δυνατότητα συνδυασμού μιας πολιτιστικής επίσκεψης με μια πεζοπορία σε ένα φαράγγι ή μια ημέρα σε μια απομονωμένη παραλία είναι εξαιρετικά ελκυστική για το προφίλ του Γάλλου ταξιδιώτη.

Η προσπάθεια αύξησης

Η γαλλική αγορά αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους τρεις πυλώνες του εισερχόμενου τουρισμού της Κρήτης. Η Γαλλία κατέχει σταθερά την τρίτη θέση, ακολουθώντας τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο αριθμός δεν είναι στατικός, αλλά εντάσσεται σε μια σαφώς ανοδική τροχιά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, υποδεικνύοντας μια αυξανόμενη δυναμική και εδραιώνοντας τη στρατηγική της σημασία για το νησί. Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την εθνική τουριστική στρατηγική, η οποία θέτει ως στόχο την προσέλκυση 2 εκατομμυρίων Γάλλων τουριστών συνολικά στην Ελλάδα, γεγονός που σηματοδοτεί ισχυρές προοπτικές για συνεχή ανάπτυξη και για την Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα η Υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τον Ιανουάριο, συνομίλησε με τον αναπληρωτή αρχισυντάκτη της Le Figaro, Florent Maillet, τον δημοσιογράφο Frédéric Mouren de Poligny της ηλεκτρονικής εφημερίδας La Quotidienne.fr, καθώς και την αρχισυντάκτρια της L’Echo Touristique, Linda Lainé. Η υπουργός Τουρισμού ανέλυσε τη σημασία της γαλλικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αναφέρθηκε στη νέα χρονιά ρεκόρ που κατέγραψε η χώρα μας ως προς τις αφίξεις διεθνών επισκεπτών και ως προς τις εισπράξεις, και υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, ο αριθμός των Γάλλων τουριστών στην Ελλάδα αναμένεται να ανέλθει σε 2 εκατομμύρια, για πρώτη φορά στην ιστορία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ