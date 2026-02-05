Το συνολικό έργο της, την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό και προσανατολισμό της επόμενης περιόδου, παρουσίασε η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου προχωρώντας στον απολογισμό της διετίας 2024–2025, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια της θεσμικής εκδήλωσης, που είχε ως στόχο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, πλαισιωμένος από τους αντιδημάρχους, την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τη γενική γραμματέα και τους δημοτικούς συμβούλους, κατέστησε σαφές ότι ο Δήμος σημείωσε μια σημαντική στροφή στη λειτουργία του και από την αποσπασματική διαχείριση προβλημάτων, προχώρησε σε οργανωμένο σχεδιασμό, ωρίμανση έργων και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή από την πρώτη ημέρα της θητείας της υλοποίησε ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, την επιτάχυνση διαδικασιών, την ωρίμανση μελετών, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και την παραγωγή ουσιαστικού έργου. «Επιλέχθηκε ο δρόμος της ευθύνης και της μεθοδικότητας, όχι των εύκολων λύσεων», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Μενεγάκης, υπογράμμισε ότι μέσα στη διετία προχώρησαν κρίσιμα έργα υποδομών και καθημερινότητας, ενεργοποιήθηκαν υπηρεσίες και φορείς με πιο στοχευμένη λειτουργία, ενισχύθηκε η δράση σε περιβάλλον, πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική πολιτική, ενώ αναπτύχθηκε πιο ουσιαστική συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συλλογική προσπάθεια εργαζομένων και φορέων του Δήμου, καθώς και στον ρόλο της ΔΕΥΑΑΝ, της ΔΑΕΑΝ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως βασικών πυλώνων υλοποίησης πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες που παραλήφθηκαν, ο Δήμος διαθέτει πλέον σταθερό βηματισμό, καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών και βελτιωμένο ρυθμό ωρίμανσης έργων, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη αναπτυξιακή περίοδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά και κοινότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον και προοπτική εξωστρέφειας.

Απαντώντας κατά τη δευτερολογία του σε αναφορές μέρους της δημοτικής μειοψηφίας ο Δήμαρχος τόνισε: «Αυτός ο απολογισμός πεπραγμένων, όπως λέει και η ίδια η λέξη, αφορά όσα έχουν γίνει και όσα θα θέλαμε ιδανικά να έχουν γίνει. Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι ο απολογισμός αυτός χαρακτηρίζεται μόνο από εξαγγελίες. Όσοι από εσάς έχετε διατελέσει δημοτικοί σύμβουλοι ή έχετε διοικήσει, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα έργα προχωρούν σε στάδια και βήματα».

Ο κ. Μενεγάκης χρησιμοποίησε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύμβαση του 2022 για ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, την οποία, όπως ανέφερε, όταν την παρέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή από την προηγούμενη, είχε υλοποιηθεί μόλις κατά 17%, ενώ σήμερα έχει φτάσει σχεδόν στο 100%: «Με αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε ούτε εσείς να την επικαλείστε. Και όμως, ορθώς την επικαλείστε — γιατί υπάρχει διοικητική συνέχεια. Παράλληλα, όμως, είναι και δικαίωμα και υποχρέωση της νέας Δημοτικής Αρχής να τροποποιεί σχεδιασμούς όταν, με τεκμηριωμένη κρίση, θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν το πρόγραμμα ή το συμφέρον του Δήμου. Γνωρίζετε πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να ετοιμαστεί εκείνη η μελέτη του 2022; Τρία χρόνια. Εμείς, μέσα σε δύο χρόνια, έχουμε ετοιμάσει μεγαλύτερη μελέτη και φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Δεν το θέτω ανταγωνιστικά, αλλά για να υπάρχει μια εικόνα της κλίμακας» ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος.

Ακολουθεί, περιληπτικά, ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, όπως παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο κ. Μανώλη Μενεγάκη και την Γραμματέα του Δήμου κ. Άννα Οικονομίδου:

Συνολική εικόνα διετίας: ο Δήμος σε αναπτυξιακή δυναμική

Τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών, καταγράφουν ένα ενισχυμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα: Η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε 20 εκατ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις, ενώ επιπλέον 18 εκατ. ευρώ έργων άλλων φορέων αφορούν τον Δήμο. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί ώριμες προτάσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμβασιοποιημένα έργα φτάνουν τα 13 εκατ. ευρώ. Στην καθημερινότητα, η γραμμή επικοινωνίας με τους δημότες δέχτηκε 1.924 αιτήματα ετησίως, ενώ τα δημοτικά συνεργεία υλοποίησαν περισσότερες από 550 δράσεις συντηρήσεων με ίδια μέσα.

Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά καταδεικνύει ότι ο Δήμος λειτουργεί πλέον με οργανωμένη παρακολούθηση έργων, ταχύτερη ωρίμανση μελετών και καλύτερο συντονισμό των Διευθύνσεων.

Τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή – τι άλλαξε

Κατά την ανάληψη της θητείας, παραλήφθηκαν από τη Δημοτική Αρχή επτά ενεργά έργα με χαμηλά ποσοστά προόδου και σημαντικές εκκρεμότητες. Μέσα σε δύο χρόνια:

Πέντε από τα επτά έργα ολοκληρώθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας (4,7 εκατ. ευρώ) βρίσκεται πλέον στο 80% υλοποίησης. Επανεκκίνησαν έργα που είχαν «παγώσει», εξορθολογίστηκαν διαδικασίες, αναβαθμίστηκε η τεχνική επάρκεια του Δήμου και καταγράφηκαν με ιεράρχηση οι ανάγκες όλων των κοινοτήτων. Η εικόνα διάσπαρτων έργων χωρίς χρονοδιάγραμμα αντικαταστάθηκε από έλεγχο, παρακολούθηση και σαφή προγραμματισμό.

Υποδομές και τεχνικά έργα: έμφαση στην ποιότητα ζωής

Ο τομέας των υποδομών αποτέλεσε τον βασικό κορμό της διετίας, καθώς ο Δήμος κλήθηκε να διαχειριστεί έργα που είχαν παραληφθεί με χαμηλή πρόοδο και σημαντικές εκκρεμότητες. Μέσα από συστηματική παρακολούθηση και επίλυση διοικητικών και τεχνικών ζητημάτων, η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε τα περισσότερα από αυτά, ενώ το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας βρίσκεται πλέον σε φάση ολοκλήρωσης. Παράλληλα, προχώρησαν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, παρεμβάσεις αγροτικής οδοποιίας και συντηρήσεις δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

Η οδοποιία αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα, με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και επισκευές πλακοστρώσεων, ενώ δρομολογήθηκαν νέα μεγάλα έργα: Νέο έργο οδοποιίας εντός σχεδίου ύψους 6 εκατ. ευρώ, έργο οδοποιίας εκτός σχεδίου 3 εκατ. ευρώ και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 2,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχώρησαν παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις (στάδιο Νεάπολης, γήπεδο Αμμούδας, κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου), ενώ για το Υπαίθριο Κέντρο Επιμόρφωσης «Κιβωτός των Σπόρων» στα Λακώνια οι απορροφήσεις είναι ήδη στα 104.875 ευρώ το 2025, ολοκληρώνεται σύντομα κανονιστικό διαχειριστικό σχέδιο και προγραμματίζονται εγκαίνια το 2026.

Στον τομέα των αθλητικών και σχολικών υποδομών, ιδιαίτερη σημασία έχει η αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10, ενός έργου που παρέμενε σε εκκρεμότητα για χρόνια χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις υλοποίησής του και να το οδηγήσει στο στάδιο συμβασιοποίησης, με προϋπολογισμό 1.950.000 ευρώ. Ήδη υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο και προγραμματίζεται η άμεση έναρξη εργασιών, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση μιας κρίσιμης αθλητικής υποδομής για τη νεολαία και τον μαζικό αθλητισμό του Δήμου.

Παράλληλα, βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης έργα όπως το προστατευτικό στέγαστρο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, η αντικατάσταση κουφωμάτων και περίφραξης στο ΠΕΠΑΛ Νεάπολης (865.000 ευρώ), καθώς και ο φωτισμός του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης και του Γηπέδου Αμμούδας (227.000 ευρώ).

Σε επίπεδο σχεδιασμού, ωριμάζουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, όπως η ανάπλαση της Πλατείας Σχίσματος Ελούντας, η αποκατάσταση του παλαιού Φρουραρχείου στον Άγιο Νικόλαο και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για Καταδυτικό Πάρκο και master plan λιμένα Αγίου Νικολάου.

Καθημερινότητα & Άμεσες Παρεμβάσεις: ο Δήμος δίπλα στον πολίτη

Η καθημερινότητα αντιμετωπίστηκε ως πεδίο άμεσης παρέμβασης και διαρκούς παρέμβασης.

Θεσπίστηκε μηνιαία επιθεώρηση παιδικών χαρών, εφαρμόστηκε πρόγραμμα πλυσίματος πεζοδρομίων, ενισχύθηκε το αστικό πράσινο, διανεμήθηκαν καυσόξυλα σε ευάλωτους δημότες με δημόσιο και συστηματικό τρόπο, προχώρησαν προσωρινές και μόνιμες πεζοδρομήσεις, ενώ ολοκληρώθηκε με νόμιμο τρόπο η μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Αγίου Νικολάου στη νέα θέση “Λαγκός”.

Παράλληλα, απελευθερώθηκαν δημόσιοι χώροι και θέσεις στάθμευσης μέσω απομάκρυνσης εμποδίων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Ενισχύθηκε η λειτουργία των δημοτικών συνεργείων με εκατοντάδες παρεμβάσεις σε ηλεκτροφωτισμό, οδοποιία, υδραυλικά και κτιριακές εγκαταστάσεις ενισχύοντας την καθημερινή παρουσία του Δήμου δίπλα στον πολίτη, ενώ εφαρμόστηκε σύστημα άμεσης διαχείρισης αιτημάτων μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής “Μαζί με το Δημότη” στο 15454 που εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο άμεσης ανταπόκρισης.

Προχώρησε επίσης η επαναλειτουργία δημόσιων τουαλετών, η απομάκρυνση περιπτέρων και παλαιών κατασκευών, η απομάκρυνση κάδων από ευαίσθητα σημεία και η προετοιμασία νέου κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

Καθαριότητα, Περιβάλλον και Ανακύκλωση: μετάβαση σε νέο μοντέλο

Στον τομέα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος εφαρμόστηκε μια πιο οργανωμένη και σύγχρονη προσέγγιση. Η υπηρεσία καθαριότητας ενισχύθηκε με εξοπλισμό και νέο σύστημα διαχείρισης ογκωδών, ενώ προετοιμάστηκαν νέοι κανονισμοί που θα προωθηθούν άμεσα και ρυθμίζουν τη χρήση του δημόσιου χώρου και τη διαχείριση αποβλήτων.

Ο Δήμος υιοθέτησε νέο μοντέλο ανακύκλωσης – διαλογής στην πηγή με «Πράσινες Γωνιές» όπου μέσα σε δύο μήνες συλλέχθηκαν 45 τόνοι καθαρού υλικού και προγράμματα συμμετοχής σχολείων και αθλητικών φορέων, ενισχύοντας τη διαλογή στην πηγή.

Παράλληλα, στον ΧΥΤΑ υλοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης και μελέτες βιωσιμότητας, ενώ προχώρησε ο σχεδιασμός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας ενισχύθηκε με νέο εξοπλισμό, 150 νέους κάδους, πλύσιμο κάδων, νυχτερινή αποκομιδή και εφαρμογή ραντεβού για ογκώδη αντικείμενα.

Προετοιμάστηκαν νέοι κανονισμοί Καθαριότητας, Πρασίνου, Κοιμητηρίων και Δημόσιου Χώρου.

Μετά από περιστατικό πυρκαγιάς στον ΧΥΤΑ ενισχύθηκε η φύλαξη και προχώρησαν έργα ασφάλειας.

Παιδεία: ασφάλεια, ενεργειακή αναβάθμιση και στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας

Η Παιδεία αποτέλεσε βασικό πεδίο παρέμβασης, με έργα ενεργειακής αναβάθμισης, πυροπροστασίας και συντήρησης σχολικών μονάδων.

Προχώρησαν ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, επισκευές στεγών, έργα πυροπροστασίας και συντηρήσεις. Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά σε αίθουσες Πανελλαδικών, αναβαθμίστηκαν χώροι εκπαιδευτικών, ενώ ενισχύθηκε η παρουσία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη με θεσμικές παρεμβάσεις που αύξησαν τους εισακτέτους του τοπικού Τμήματος Διοικητικής & Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με την ένταξη και στο 2ο Επιστημονικό πεδίο.

Πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις τουαλετών στο ΕΠΑΛ, επανενεργοποίηση ανελκυστήρων, ολική επισκευή στέγης στο Σίσι, βελτιώσεις χώρων καθηγητών και υποστήριξη της λειτουργίας σχολικών μονάδων με στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

Παράλληλα, ο Δήμος φιλοξένησε διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις για το κλίμα (Edu4ClimAte).

Νέα Γενιά

Στον τομέα της Νέας Γενιάς, η Δημοτική Αρχή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων του τόπου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., υλοποιήθηκαν το 1ο και το 2ο Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας, απευθυνόμενα σε νέους ηλικίας 15 έως 21 ετών. Μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης και τη δημιουργία «εικονικών επιχειρήσεων», οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, καλλιέργησαν δεξιότητες συνεργασίας και καινοτομίας και ανέδειξαν πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία που συνδέει τη γνώση με την πράξη.

Παράλληλα, επαναθεσπίστηκε ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, για να δώσει τη δυνατότητα σε νέους 15–28 ετών να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά.

Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα «Η Νέα Γενιά στο Προσκήνιο!» οργανώθηκαν ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις, προσφέροντας ευκαιρίες έκφρασης, συμμετοχής και κοινωνικοποίησης.

Κοινωνικές Δομές, Ευάλωτες Ομάδες & Πολιτική Προστασία

Η κοινωνική πολιτική αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα, με ενίσχυση δομών όπως τα ΚΑΠΗ και οι δράσεις τους, το «Βοήθεια στο Σπίτι», στήριξη ευάλωτων ομάδων, επιδοτήσεις μετακινήσεων και δράσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ στις παραλίες.

Προχωρά η δημιουργία νέων δομών, όπως το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στα Λακώνια, για το οποίο κατατέθηκε ώριμη πρόταση, και ο 2ος βρεφονηπιακός σταθμός στον Άγιο Νικόλαο, ενώ ενισχύθηκαν δράσεις δημόσιας υγείας, τηλεϊατρικής και πρόληψης.

Η Δημοτική Αρχή ενίσχυσε ουσιαστικά τις δομές στήριξης των ηλικιωμένων και των ευάλωτων πολιτών. Τα ΚΑΠΗ υποστηρίχθηκαν με δράσεις ψυχαγωγίας, εκδρομές και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των μελών τους και ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίστηκε και διευρύνθηκε, εξυπηρετώντας 122 ωφελούμενους, ενώ προβλέπεται και η προμήθεια νέου οχήματος το 2026 για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής του δυνατότητας.

Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, θεσπίστηκαν κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού, με καθιέρωση μηνιαίου επιδόματος 500 ευρώ για νέους ιατρούς που στελεχώνουν τα νοσοκομεία της περιοχής. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης των δομών υγείας και βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Εφαρμόστηκε, με διαφανή και συστηματικό τρόπο, δράση ελαιοσυλλογής για ευάλωτους συμπολίτες και κοινωνικές ενώ επιδοτήθηκαν και οι μετακινήσεις μέσω ΚΤΕΛ.

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για νέους μηχανισμούς Seatrac σε παραλίες του Δήμου, ενισχύοντας την προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Παράλληλα, ιδρύθηκε Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και αναθεωρήθηκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενισχύοντας τη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Πολιτισμός – Αθλητισμός

Στον τομέα του Πολιτισμού και των Φεστιβάλ, η Δημοτική Αρχή επένδυσε συστηματικά στην ανάδειξη της ταυτότητας, της παράδοσης και της πολιτιστικής δυναμικής του τόπου, ενισχύοντας τόσο ιστορικούς θεσμούς όσο και νέες, καινοτόμες δράσεις. Το Καρναβάλι της Λίμνης καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για την πόλη, ενώ η Συναυλία της Λίμνης εξελίσσεται σε έναν ποιοτικό μουσικό θεσμό, αξιοποιώντας τον εμβληματικό χώρο της Λίμνης ως σκηνή πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράλληλα, το Τριήμερο Λόγου και Τέχνης επανέφερε τον ιστορικό λογοτεχνικό διαγωνισμό και τους θεσμούς τέχνης του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία.

Στο ίδιο πνεύμα εξωστρέφειας και αποκέντρωσης του πολιτισμού, θεσμοθετήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Κρηνών, μετατρέποντας τις κρήνες σε όλο τον Δήμο σε σημεία πολιτιστικής συνάντησης, όπου η μουσική, το θέατρο και ο χορός συνάντησαν την τοπική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η βιωματική δράση «Μία Νύχτα στο Μουσείο» έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά να γνωρίσουν το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης μέσα από διανυκτέρευση και δημιουργικά δρώμενα, καλλιεργώντας τη σχέση της νέας γενιάς με την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό δημιούργησε έναν εορταστικό πόλο στην πλατεία Μεραμβέλλου και στη Λίμνη, στηρίζοντας συλλόγους και τοπικούς φορείς και ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις δράσεις για το παιδί και την κοινωνική μέριμνα, με το Παιδικό Φεστιβάλ να επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Δήμο, τόσο χωρικά όσο και σε διάρκεια, ενώ σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την κοινωνική φροντίδα.

Στον τομέα των αθλητικών διοργανώσεων, η περιοχή ενίσχυσε τη διεθνή της εικόνα ως προορισμός αθλητικού τουρισμού. Το Cliff Diving επέστρεψε δυναμικά στη Λίμνη, με κορυφαίους αθλητές να βουτούν για πρώτη φορά από ύψη έως 20 μέτρων, σε μια διοργάνωση υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αθλητισμού και Τουρισμού και του ΕΟΤ, αναδεικνύοντας τον τόπο σε διεθνές σημείο αναφοράς. Παράλληλα, συνδιοργανώθηκαν οι Διεθνείς Αγώνες SUP, AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2025, ενταγμένοι στην παγκόσμια κατάταξη της ICF, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η φιλοξενία των προκριματικών αγώνων χορού του Dance World Cup Greece & Cyprus 2025 στη Λίμνη, όπου τοπικές σχολές χορού διακρίθηκαν και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό στο Δουβλίνο, ενώ απονεμήθηκαν υποτροφίες σε κορυφαίες σχολές του εξωτερικού, ενισχύοντας τις προοπτικές των νέων καλλιτεχνών. Τέλος, η Ναυτική Εβδομάδα μετέτρεψε το παραλιακό μέτωπο σε χώρο αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, τιμώντας τη ναυτική παράδοση του τόπου και ενισχύοντας τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα.

Μέσα από τις δράσεις αυτές, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες εξωστρέφειας, κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής ταυτότητας για τον Δήμο.

Τουρισμός – Στρατηγική Προβολή και Αναβάθμιση Υποδομών

Στον τομέα του τουρισμού, η Δημοτική Αρχή ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει την προβολή της τοπικής ταυτότητας, τη στήριξη της γαστρονομίας και της παράδοσης, καθώς και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, διοργανώθηκαν τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία, που ανέδειξε τη σύνδεση του τουρισμού με την αυθεντική διατροφική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Εβδομάδα Κρητικής Παράδοσης, που συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Κρήτης, ως ένα καλλιτεχνικό γεγονός με διπλό στόχο: την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού και την ενίσχυση της τουριστικής προβολής μέσω της αυθεντικής τοπικής ταυτότητας.

Καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος υπήρξε η ηλεκτροδότηση της Σπιναλόγκας, με την ολοκλήρωση της πόντισης υποβρύχιου καλωδίου προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Η παρέμβαση αυτή θα οδηγήσει στην κατάργηση των γεννητριών, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας τον φάκελο υποψηφιότητας του μνημείου για ένταξη στον κατάλογο της UNESCO.

Παράλληλα, ήδη υλοποιείται η αναβάθμιση της Μαρίνας με την υπογραφή σύμβασης ύψους 1,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες, έξυπνους πυργίσκους παροχής και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, βελτιώνοντας τις υποδομές φιλοξενίας σκαφών και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Σημαντικό βήμα αποτέλεσε και η ανάθεση σύμβασης για την ψηφιακή προώθηση του τουρισμού και σύμβαση στρατηγικού σχεδιασμού του τουριστικού προορισμού, που θα αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία προβολής και στοχευμένης επικοινωνίας.

Αθλητικές Υποδομές – Αναβάθμιση, Πρότυπα και Στήριξη του Αθλητισμού

Στον τομέα των αθλητικών υποδομών, η Δημοτική Αρχή υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβαθμίσεων με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών εγκαταστάσεων, ικανών να καλύψουν τόσο τις ανάγκες του μαζικού αθλητισμού όσο και τις απαιτήσεις υψηλού επιπέδου προετοιμασίας. Κεντρική παρέμβαση αποτέλεσε η πλήρης ανακαίνιση του στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, συνοδευόμενη από προμήθεια νέου εξοπλισμού, με στρατηγικό στόχο την καθιέρωση της εγκατάστασης ως Εθνικό Προπονητήριο Ολυμπιονικών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόοδος στο Γυμναστήριο Τ-10, ένα έργο που αποτελούσε αίτημα 21 ετών και πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1.950.000 ευρώ και με σύμβαση να έχει ήδη υπογραφεί. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εργασίες για νέους χλοοτάπητες και αθλητικούς τάπητες σε Άγιο Νικόλαο, Κριτσά και Ελούντα, προϋπολογισμού 757.020 ευρώ μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», αναβαθμίζοντας τα γήπεδα σε προδιαγραφές UEFA και ΓΓΑ.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο προχώρησε η ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας και αναμένεται η αντικατάσταση πυλώνων, που θα βελτιώσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, στο γήπεδο Αμμούδας αντικαταστάθηκαν οι προβολείς, δρομολογήθηκαν νέοι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού σε αθλητικούς χώρους και προστέθηκε κερκίδα, ενισχύοντας την ποιότητα φιλοξενίας αγώνων και εκδηλώσεων.

Παράλληλα με τις υποδομές, ενισχύθηκε η συνεργασία με τα τοπικά σωματεία, στηρίζοντας τη διάδοση του μαζικού και σχολικού αθλητισμού και καλλιεργώντας μια σταθερή αθλητική βάση για τη νέα γενιά.

Μετακινήσεις, Αστική Κινητικότητα & Οδική Ασφάλεια

Η Δημοτική Αρχή έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη βιώσιμη μετακίνηση και την οδική ασφάλεια, διαμορφώνοντας ένα πιο λειτουργικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε επιδότηση εισιτηρίων σε ποσοστό 80% για κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινή τους πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενώ θεσπίστηκε και 9μηνη επιδότηση φοιτητικών καρτών, στηρίζοντας έμπρακτα τη φοίτηση των νέων και την πρόσβασή τους στη σχολή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια.

Παράλληλα, διευρύνθηκε το δίκτυο συγκοινωνιών με τη λειτουργία καλοκαιρινής γραμμής που συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με τις Λίμνες, το Χουμεριάκο, τη Νεάπολη, Βουλισμένη, Λατσίσα, Μίλατο, Σίσι και τη Νεάπολη με το Καστέλλι Φουρνής, τις Δοριές, το Καρύδι και τις Βρύσες, ενισχύοντας τη διασύνδεση των κοινοτήτων. Από 1η Σεπτεμβρίου 2025 ξεκίνησε και η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στον Άγιο Νικόλαο με τη λειτουργία δύο νέων αστικών γραμμών, της Κόκκινης και της Πράσινης, με δωρεάν μετακίνηση, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της πόλης και του παραλιακού μετώπου και ενισχύοντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Σημαντικό βήμα αποτέλεσε και η αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας, με την ανάπτυξη του συστήματος τηλεματικής μέσω της πλατφόρμας agncitybus.gr, που επιτρέπει την παρακολούθηση των οχημάτων με GPS και την ενημέρωση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια. Παράλληλα, ενισχύθηκε η οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους μαθητές, με την τοποθέτηση νέων έγχρωμων διαβάσεων υψηλής ορατότητας μπροστά από σχολικές μονάδες, ενώ αποκαταστάθηκαν ράμπες ΑμεΑ σε κεντρικά πεζοδρόμια, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για όλους.

Τέλος, εφαρμόστηκε περιοδική ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας τη ροή οχημάτων σε επιλεγμένες περιοχές και συμβάλλοντας στη μείωση της όχλησης, στην ασφάλεια των πεζών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο της πόλης.

Οικονομική Διαχείριση & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης και στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών, θέτοντας τις βάσεις για έναν πιο αποτελεσματικό, διαφανή και ψηφιακά θωρακισμένο Δήμο. Τα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν θετική πορεία, με αύξηση των εσόδων όχι μόνο από αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών αλλά και από καλύτερη οργάνωση που οδήγησε σε αυξημένη εισπραξιμότητας, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών.

Κομβικό βήμα στον οικονομικό εκσυγχρονισμό αποτέλεσε η μετάβαση σε νέα λογιστική πλατφόρμα (OTS), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται πλήρης ψηφιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών, καλύτερη παρακολούθηση και ταχύτερη διεκπεραίωση. Παράλληλα, ο Δήμος ενίσχυσε την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο υλοποίησης η εφαμοργή «My City», που θα είναι διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σημαντική είναι και η λειτουργία της πλατφόρμας Open1 | EasyPay για ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Open Mall, εγκαθίστανται «έξυπνα» παγκάκια και οθόνες ενημέρωσης, με ολοκλήρωση τον Φεβρουάριο 2026, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα του δημόσιου χώρου. Όλες οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στον συνολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου που εξελίσσεται.

Οργανωτική Ανασυγκρότηση & Διοικητικός Εκσυγχρονισμός

Κατά τη διετία, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης, με στόχο έναν πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και σύγχρονο διοικητικό μηχανισμό. Κομβικό βήμα αποτέλεσε η προώθηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για τις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση της Οικονομικής Υπηρεσίας, με ενδυνάμωση του τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών που πλέον στελεχώνεται συνολικά με επτά υπαλλήλους, καθώς και με ενίσχυση των γραφείων Προμηθειών και Μισθοδοσίας, βελτιώνοντας τον ρυθμό διεκπεραίωσης και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Παράλληλα, στελεχώθηκε το Γραφείο Περιουσίας, με στόχο την πλήρη καταγραφή, οργάνωση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, δημιουργώντας τις βάσεις για καλύτερο σχεδιασμό και ορθολογική διαχείριση.

Στο πεδίο της ανθρώπινης δυναμικής, υλοποιήθηκε ένα καινοτόμο εξάμηνο πρόγραμμα ενδυνάμωσης, βασισμένο σε συστημική προσέγγιση και σε εθελοντική συμμετοχή 60 υπαλλήλων. Το πρόγραμμα εστίασε στην αποτελεσματική επικοινωνία, τη στοχοθέτηση και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συνοχή των υπηρεσιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού για τη μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο (ΠΔ 54), διασφαλίζοντας χρηστή, σύγχρονη και διαφανή οικονομική διαχείριση.

Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου ΚΕΠ Αγίου Νικολάου και η μεταφορά του στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και προσβασιμότητας. Παράλληλα, οργανώθηκε και στελεχώθηκε πλήρως το Γραφείο Κίνησης, το οποίο έχει πλέον την εποπτεία οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Υδατική Ασφάλεια

Η διασφάλιση της επάρκειας νερού και η θωράκιση των υποδομών ύδρευσης αποτέλεσαν κορυφαία προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων λόγω της κλιματικής μεταβολής και των φαινομένων λειψυδρίας. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε και εφαρμόζεται Σχέδιο Αντιμετώπισης Λειψυδρίας σε δύο φάσεις, που συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μόνιμες, στρατηγικές λύσεις. Σε πρώτη φάση ενεργοποιήθηκαν πλήρως οι διαθέσιμες γεωτρήσεις και ενισχύθηκε η συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, προκειμένου να αξιοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο οι υδατικοί πόροι. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το δίκτυο ύδρευσης της Ελούντας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα παροχής.

Σε επίπεδο μόνιμων λύσεων, δρομολογείται η υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης, ενώ προχωρά ο εντοπισμός νέων γεωτρήσεων στην περιοχή του Δρασίου, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την υδατική ασφάλεια του Δήμου.

Παράλληλα, προχωρά η συνολική αναβάθμιση κρίσιμων περιβαλλοντικών υποδομών. Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων θα ενισχυθούν με νέες μονάδες και εκσυγχρονισμούς σε Ελούντα, Σίσι–Μίλατο και Καστέλλι–Φουρνή, βελτιώνοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ριζική αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης σε Νεάπολη και Βραχάσι, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες νερού, καθώς και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης δεξαμενών σε Άγιο Νικόλαο, Κριτσά, Νεάπολη και Χουμεριάκο, που διασφαλίζουν τη λειτουργική επάρκεια και την ποιότητα παροχής.

Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές, ο Δήμος διαμορφώνει ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την πρόληψη και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Στον τομέα της λιμενικής διαχείρισης, διαμορφώνεται ένα διευρυμένο πλαίσιο εποπτείας και στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την ενιαία και αποτελεσματική ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών του Δήμου. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου επεκτείνει την εποπτεία και τη διοικητική του αρμοδιότητα πέρα από τον λιμένα Αγίου Νικολάου, καλύπτοντας πλέον και τις λιμενικές περιοχές της Ελούντας, της Πλάκας, του Σισίου και της Μιλάτου. Η διεύρυνση αυτή επιτρέπει ενιαίο σχεδιασμό, καλύτερη διαχείριση υποδομών και συντονισμένη ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία νομιμοποίησης του παραλιακού μετώπου, με τη δρομολόγηση αιτήσεων για την εξομοίωση συγκεκριμένων περιοχών με τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. Η πρωτοβουλία αυτή επιλύει χρόνιες εκκρεμότητες που αφορούσαν την τακτοποίηση παραλιακών οικισμών και δημιουργεί ένα σαφές και σταθερό θεσμικό πλαίσιο για τη μελλοντική αξιοποίηση και προστασία των παράκτιων περιοχών.

Σημαντικό άξονα αποτελεί και η στρατηγική ενίσχυσης της κρουαζιέρας, με στόχο την ανάδειξη του λιμένα ως πύλης εισόδου για τουρισμό κρουαζιέρας υψηλών προδιαγραφών. Η κατεύθυνση αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία, διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν και συνδέει την περιοχή με διεθνή δίκτυα θαλάσσιου τουρισμού. Παράλληλα, ο Άγιος Νικόλαος για πρώτη φορά καθιερώνεται ως λιμάνι homeport και αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων. Πραγματοποιήθηκαν προμήθειες για την συντήρηση και την ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών και υποδομών.

Δημοτικές Κοινότητες

Η Δημοτική Αρχή για Δημοτικές Κοινότητες, υιοθέτησε μια προσέγγιση συμμετοχικού προγραμματισμού, με άμεση εμπλοκή των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες και τεχνική τεκμηρίωση σε όλες τις Κοινότητες, με ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών τον Μάιο του 2025. Η διαδικασία αυτή συνοδεύτηκε από προκαταρκτική κοστολόγηση, που αποτύπωσε τις ανάγκες, δημιουργώντας μια σαφή εικόνα των παρεμβάσεων που απαιτούνται σε επίπεδο υποδομών και καθημερινότητας. Παράλληλα, στον προϋπολογισμό του 2026 προβλέπεται πάγια προκαταβολή προς τους προέδρους των Κοινοτήτων, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα ζητήματα μικρής κλίμακας που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αγροτική οδοποιία, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Ο Δήμος διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 900 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων και προχωρά σε ετήσια συντήρηση περίπου 180 χιλιομέτρων με ίδια μέσα. Οι παρεμβάσεις επιλέγονται σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, με βασικά κριτήρια την ασφάλεια, τη βατότητα και τη διασφάλιση πρόσβασης στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Στη Δημοτική Κοινότητα της Νεάπολης, κατατέθηκε τεχνικό δελτίο ύψους 550.000 ευρώ για τον περιφερειακό δρόμο, με στόχο την ασφαλή παράκαμψη του κέντρου και τη βελτίωση της σύνδεσης με το Νοσοκομείο. Παράλληλα, προχωρά η ίδρυση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης του «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού», που αναβαθμίζει τον ρόλο της Νεάπολης ως σύγχρονου ερευνητικού και εκπαιδευτικού πόλου.

Σημαντική πολιτιστική ανάσα αποτέλεσε η επαναλειτουργία του κινηματοθεάτρου «Δρήρος» μετά από 16 χρόνια, προσφέροντας νέες δυνατότητες ποιοτικής ψυχαγωγίας. Ενισχύθηκε το πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας το έμψυχο δυναμικό του επάνω Μιραμπέλλου, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη συνολική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της κεντρικής πλατείας, με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της πόλης.

Ο Δήμος τού αύριο

Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε μια στρατηγική συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με κοινωνικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε πρόταση αξιοποίησης έκτασης 57 στρεμμάτων στην περιοχή Πίσσιδες, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων δομών κατοικίας και διοικητικών κτιρίων για κοινωνικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την προοπτική ίδρυσης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας στον Άγιο Νικόλαο. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και ένταξης νέων στην αγορά εργασίας, συνδέοντας την τοπική οικονομία με την τεχνική εκπαίδευση και τις ανάγκες της παραγωγής.

Πολεοδομικός & Ρυμοτομικός Σχεδιασμός «Ορίζοντας 2035»

Η Δημοτική Αρχή προχωρεί σε κρίσιμες παρεμβάσεις πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδιασμού, διαμορφώνοντας ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ανάπτυξης με ορίζοντα το 2035. Ολοκληρώθηκε η εισήγηση για την επέκταση του σχεδίου πόλης του Αγίου Νικολάου, καθώς και για την επίλυση σημαντικών πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, όπως η Γ’ ζώνη της Νεάπολης, δίνοντας προοπτική οργανωμένης αστικής ανάπτυξης και ρύθμισης ζητημάτων που εκκρεμούσαν επί χρόνια.

Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για να ενεργοποιηθούν τα πολεοδομικά σχέδια για παραλιακούς οικισμούς στρατηγικής σημασίας, όπως η Ελούντα, η Πλάκα, η Αμμουδάρα, το Ίστρο, το Σίσι και η Μίλατος. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η μετάβαση από τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης στη φάση λήψης αποφάσεων, με τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του 2026. Μέσα από τον σχεδιασμό αυτό, επιδιώκεται η οικιστική ανάπτυξη του τόπου προκειμένου να αυξηθεί η δυναμική του σε πληθυσμό και υποδομές. Για έναν Δήμο που αξίζει να ζεις!

