Μετά την επεισοδιακή χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, την οποία είχε προκαλέσει με τις υπογραφές της μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση στην ΑΝΑΤΟΛΗ:

«Η παράταξή μας μετά απ’ όσα συνέβησαν στην πρώτη χθεσινοβαδινή συνεδρίαση που είχε ως αποκλειστικό θέμα τη συμπεριφορά του αντιδημάρχου Ν. Καμινογιαννάκη, αποχώρησε από την δεύτερη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσια προηγήθηκαν.

Θεωρούμε ότι έγινε μεθόδευση από τη δημοτική αρχή χρησιμοποιώντας νομικίστικα επιχειρήματα να ακυρώσει τη μονοθεματική συνεδρίαση που προκαλέσαμε θεσμικά με τις υπογραφές του 1/3 των δημοτικών συμβούλων, με θέμα την ανάρμοστη συμπεριφορά του αντιδημάρχου απέναντι στους πολίτες μας. Η επίκληση δήθεν νομικών κωλυμάτων για το παραδεκτό συζήτησης του θέματος, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ξεκάθαρη προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου και φίμωσης του δημόσιου διαλόγου.

Αντί η δημοτική αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει με διαφάνεια το ζήτημα, επέλεξε το δρόμο των υπεκφυγών αποδεικνύοντας ότι φοβάται τη συζήτηση και την απόφαση του Δ.Σ. Είναι πασιφανές ότι πρόκειται για μια αντιδημοκρατική μεθόδευση που υποβαθμίζει το θεσμό του Δ.Σ. περιφρονεί τη φωνή των πολιτών και υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Θεωρώ λάθος όλο αυτό το χειρισμό από τη δημοτική αρχή. Οφείλουν μια «συγνώμη» και να παραδεχθούν το λάθος τους, πράγμα που αποφεύγει μονίμως αυτή η δημοτική αρχή, υποτιμώντας τη νοημοσύνη τη δική μας αλλά και των συνδημοτών μας.

Η «συγνώμη» και η παραδοχή του λάθους τους είναι πράξη γενναιότητας και πολιτικού θάρρους και όχι υποτιμητική όπως τη θεωρούν ορισμένοι.

Πρέπει ως αιρετοί να δείχνουμε σεβασμό στον πολίτη γιατί έτσι ενισχύουμε το θεσμό που υπηρετούμε. Ο ρόλος μας είναι να υπηρετούμε τους πολίτες και όχι να καταχρόμαστε την εξουσία που πηγάζει απ’ αυτούς. Ετσι μόνο ο πολίτης μπορεί να αισθάνεται ισότιμος και να δείχνει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στους εκπροσώπους τους.

Ενας δήμαρχος ή αντιδήμαρχος που αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν φαίνεται αδύναμος, αντιθέτως δείχνει ισχυρός, με αυτοπεποίθηση και πολιτικό κύρος. Δίνει το παράδειγμα στους συνεργάτες του αλλά και σε όλη την κοινωνία, ενδυναμώνοντας το ρόλο και τη θέση του.

Δυστυχώς η δημοτική αρχή επέλεξε το λάθος δρόμο. Είναι συλλογική η ευθύνη και του δημάρχου και της προέδρου που έφερε την πρόταση αλλά και όλων όσων την ψήφισαν. Επρεπε να σεβαστούν το διάλογο και τη συλλογική διαδικασία σε ένα θέμα που έφερε σύσσωμη η αντιπολίτευση, για πρώτη φορά, οδηγώντας το κλίμα σε αυτό το επίπεδο.»