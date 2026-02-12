Της Μαριας Χανιωτακη

Με πολλή προσοχή μελέτησα την έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο 2024-2025 που παρουσίασε η Δημοτική Αρχή. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου έκανε εντύπωση η αναφορά του Δημάρχου ότι «πολλά μένουν να γίνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Δήμος έχει πια σταθερό βηματισμό». Η δική μου ανάγνωση, αλλά και η εμπειρία του απλού δημότη, οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα: εδώ και δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων σας, ο Δήμος βαδίζει «σημειωτόν». Η φράση που ακούγεται όλο και πιο συχνά στις γειτονιές μας είναι «πολλά λόγια, λίγες πράξεις». Υπάρχει ένα σαφές έλλειμμα έργων και ουσιαστικού προγραμματισμού σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας.

Εστιάζοντας στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης, η εικόνα είναι απογοητευτική. Η περιοχή μας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της, ιδιαίτερα την τελευταία διετία, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κανένα σπουδαίο έργο που να βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Νεάπολης. Ενώ στην έκθεση της Δημοτικής Αρχής αναφέρεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε και αναμένεται μόνο ο περιβάλλων χώρος, η πραγματικότητα διαψεύδει οικτρά. Φτάσαμε στην έκπτωση του αναδόχου το καλοκαίρι του 2025, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις και ακόμα ελπίζουμε οι μαθητές να μπουν στις τάξεις τους τον Σεπτέμβριο του 2026. Αν το έργο είχε ολοκληρωθεί, όπως λένε, η μετακόμιση θα μπορούσε να είχε γίνει τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς, η έλλειψη συντονισμού στερεί από τα παιδιά μας τις υποδομές που δικαιούνται.

Η ίδια εικόνα εγκατάλειψης επικρατεί και στο οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι εντός της Νεάπολης, όπως η Διονυσίου Μαραγκουδάκη, η Τίτου Συλλιγαρδάκη, η Ρούσου Κουνδούρου και οι περιοχές γύρω από τις εργατικές κατοικίες και τον Άγιο Αθανάσιο, βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που διαιωνίζεται, κάνοντας τους δημότες να νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους προς το ΕΠΑΛ, όπου η έλλειψη πεζοδρομίων θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές, ένα θέμα που έχω θίξει επανειλημμένα χωρίς ανταπόκριση.

Την ίδια στιγμή, σημαντικά τοπόσημα και κοινωνικές δομές παραμένουν στις καλένδες. Δεν είδα καμία αναφορά στη μελέτη για την ανάδειξη του Μοναστηριού του Αγίου Αντωνίου στο Φραρώ, που παραμένει στάσιμη από το 2017. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Νεάπολης έχει άμεση ανάγκη για δεύτερο τμήμα λόγω της πληθώρας των νηπίων, όμως οι υποσχέσεις σας παραμένουν λόγια του αέρα. Το κτίριο της δωρεάς Φθενάκη, που προορίζεται για Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού, ρημάζει χωρίς καμία επίσημη πρόοδο στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Ακόμα και ο Περιφερειακός Δρόμος παραμένει μια θεωρητική αναφορά χωρίς μελέτες, ενώ το στέγαστρο του γηπέδου απουσιάζει παντελώς από τον σχεδιασμό του Δήμου.

Η Νεάπολη όμως δεν είναι μόνο η πλατεία της, είναι όλες οι γειτονιές της που βλέπει καθένας την εγκατάλειψη και τα επικίνδυνα ετοιμόρροπα σπίτια. Η καθαριότητα περιορίζεται σε δρόμους «βιτρίνας», αφήνοντας το εσωτερικό της πόλης στο έλεος του μαρασμού. Ακόμα και στον πολιτισμό, ο Δήμος περιορίζεται σε ελάχιστες επιχορηγήσεις για ηχητικά, την ώρα που τα τοπικά σωματεία παλεύουν μόνα τους να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για την επέκταση του σχεδίου πόλης, όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στη Νεάπολη, την Ελούντα και το Βραχάσι, ώστε η περιοχή μας να μην καταντήσει απλώς ένας εποχικός κοιτώνας εργαζομένων στον τουρισμό.

Η κατάσταση αυτή, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον γενικό κανόνα που επιβεβαιώνεται και στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο «σταθερός βηματισμός» που ευαγγελίζεστε εξαντλείται σε επικοινωνιακές φωτογραφίες και καλογυρισμένα βίντεο. Τα εμβληματικά έργα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), χρηματοδοτημένα με πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ, σήμερα βαλτώνουν επικίνδυνα. Μεταφέρετε κονδύλια από την ανάπλαση του παραλιακού σε έργα χωρίς ώριμες μελέτες ή σε κτίρια όπως το Φρουραρχείο, του οποίου η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ ακόμα εκκρεμεί. Ο δεύτερος βρεφονηπιακός σταθμός στην Αμμούδα παραμένει στάσιμος, ενώ οι παλινωδίες με την πυροπροστασία του ταλαιπωρούν καθημερινά τις οικογένειες.

Η εικόνα της πόλης υποβαθμίζεται μέρα με τη μέρα. Τα «κολωνάκια», στέκουν ακόμα εκεί, σπασμένα και επικίνδυνα. Η Λίμνη παραμένει χωρίς την υποσχεθείσα ανάπλαση, ενώ οι δημόσιες τουαλέτες λειτούργησαν ελάχιστα. Ακόμα και η εποχική πεζοδρόμηση το καλοκαίρι του 2025 δεν εφαρμόστηκε καθόλου, παρά τις συνεχείς δημόσιες δεσμεύσεις σας. Στον τομέα της καθαριότητας, το περασμένο καλοκαίρι ο Άγιος Νικόλαος βίωσε πρωτοφανή προβλήματα αποκομιδής και δυσοσμίας, ενώ οι πυρκαγιές στον ΧΥΤΑ προκαλούν εύλογη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Αντί για έργα υποδομής, οι δημότες είδαν μόνο αυξήσεις: στα δημοτικά τέλη, στο νερό, στους κοινόχρηστους χώρους. Είστε η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς να προσφέρετε το παραμικρό μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι ο απολογισμός δεν είναι η στιγμή για νέες προγραμματικές δηλώσεις και υποσχέσεις για το μέλλον. Είναι η ώρα της λογοδοσίας για το τι έγινε. Και αυτό που έγινε είναι ελάχιστο. Με λυπεί το γεγονός ότι ο πήχης έχει τοποθετηθεί τόσο χαμηλά για την πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου. Ο Άγιος Νικόλαος και η Νεάπολη χρειάζονται όραμα, σοβαρό σχέδιο και ουσιαστική παραγωγή έργου. Δεν χρειαζόμαστε άλλη επικοινωνιακή διαχείριση, χρειαζόμαστε μια Δημοτική Αρχή που να σέβεται τον δημότη και να δίνει λύσεις στο παρόν, όχι στο απώτερο μέλλον.

Δημοτική Σύμβουλος Συνεργασία Δημοτών