Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στο Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, ζήσαμε μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο μας ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τον «ποιητή της Ρωμιοσύνης και της ειρήνης».

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό, οι Μαρία Γουλιδάκη, Νίκος Τζώρτζης και Κωστής Παπαδάκης, καθώς και οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου —Δημήτρης Χωραφάς, Μανώλης Χωραφάς, Κωνσταντίνα Μακράκη, Ζωή Ραπτοπούλου, Μάριος Ραπτόπουλος, Σοφία Αγγελάκη, Μελιτίνη Τσίγκου, Θεμιστοκλής Χαλκιαδάκης, Δέσποινα Ταβλά, Γιώργος Μενεγάκης— διάβασαν αποσπάσματα από το τεράστιο ποιητικό έργο του Ρίτσου ενώ ο μουσικός Γιάννης Κασσωτάκης με κιθάρα και φωνή έντυσε μελωδικά τους στίχους, φέρνοντας στο κοινό τον ρυθμό και την ψυχή της μελοποιημένης ποίησης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και βαθιάς περισυλλογής, αφήνοντας σε όλους την αίσθηση ότι η ποίηση του Ρίτσου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά αποτελεί έναν ζωντανό, διαρκή οδηγό για τον άνθρωπο, για την ελευθερία, για την ειρήνη.