Κάθε Σεπτέμβρης είναι μια νέα αφετηρία, γεμάτη όνειρα, ελπίδες και στόχους. Η γνώση, η παιδεία και η αγωγή αποτελούν θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας και της κοινωνίας μας.

Οι μαθητές μας είναι το μέλλον του τόπου μας και αξίζουν να πορεύονται σε ένα σχολείο που τους δίνει τα κατάλληλα εφόδια, έμπνευση και στήριξη.

Οι γονείς, με τον καθημερινό τους αγώνα, και οι εκπαιδευτικοί, με την αφοσίωση και την αγάπη τους, αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους σε αυτή τη διαδρομή.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλα τα παιδιά, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα, γνώση και δημιουργία!

Για τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

Θωμάς Ν. Χαριτάκης