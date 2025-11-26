Η ΑΝΑΤΟΛΗ επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα την κλινική ΩΡΛ, όπου συναντήσαμε τον Προϊστάμενο της Κλινικής ιατρό κ.Νικόλαο Γαϊτανάκη αλλά και τον Επιστημονικό Συνεργάτη κ. Γιάννη Τσαμάνδουρα. Μας μίλησαν για την κλινική και τις αλλαγές του τελευταίου διαστήματος. Η συνάντηση έγινε με την αφορμή μιας σημαντικής δωρεάς εξοπλισμού από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, που θα συμβάλλει στην επανέναρξη του χειρουργικού έργου. Πρόκειται για δωρεά 2.000 ευρώ που πρόσφεραν ο κ. Σταύρος και η κ. Αφροδίτη Συγγελάκη, με τα οποία ο σύλλογος παρήγγειλε εργαλεία που προσφέρουν εξειδικευμένες δυνατότητες στην κλινική.

Όπως εξήγησε ο κ. Γαϊτανάκης μέχρι πρότινος η λειτουργία της κλινικής περιοριζόταν μονάχα στην δική του παρουσία και μονάχα στην διενέργεια του καθημερινού τακτικού ιατρείου. Πλέον έχουν ξεκινήσει πάλι τα χειρουργεία καθώς είναι δύο οι γιατροί.

Ο κ.Τσαμάνδουρας συμφώνησε με τα λεγόμενα του κ.Γαϊτανάκη. Θέλησε να τον ευχαριστήσει λέγοντας ότι ερχόμενος σε αυτή την κλινική βρήκε μόνο υποστήριξη και καθοδήγηση από εκείνον.

Η ΩΡΛ ειδικότητα βλέπει πάρα πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο· από μελέτες διαπιστώνουν ότι το 70% των περιστατικών στα αγροτικά ιατρεία είναι ΩΡΛ φύσης.

Οι κ.Γαϊτανάκης και Τσαμάνδουρας έχουν ξεκινήσει την λειτουργία ενός επιπλέον ιατρείου (ειδικού ωρινολογικού ιατρείου) και κάθε Παρασκευή βλέπουν περιστατικά που έχουν προβλήματα από την περιοχή της ρινόσης και των παραρρηνίων.

Στόχος είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται περισσότερες διαγνώσεις και να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών μπορούν ώστε να μην χρειάζεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο.

* Η συνέντευξη με τους κ. Γαϊτανάκη και Τσαμάνδουρα, καθώς και με τον Πρόεδρο Δ. Κουνενάκη και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Δ. Μετοχιανάκη, Γ. Βάρδα και Ν. Χατζηδάκη, στην σημερινή έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ