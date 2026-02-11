Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα την αύξηση των περιστατικών απάτης μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι επιτήδειοι αξιοποιούν την τεχνολογία προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι πλέον πολλές και διαφορετικές. Παρακάτω θα διαβάσετε μερικές απ’ αυτούς. Παρατηρούμε ότι για μερικούς χρήστες τα μηνύματα αυτά είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ως απάτη αλλά δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι ή προσεκτικοί φαίνεται πως δυστυχώς πέφτουν θύματα καθώς δεν διακρίνουν εξ αρχής τα ψεύτικα από τα πραγματικά μηνύματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αναδεικνύει σήμερα η ΑΝΤΟΛΗ.

Υποτιθέμενες παραβάσεις

ταχύτητας

Το τελευταίο κόλπο είναι sms τα οποία ειδοποιούν για υποτιθέμενες παραβάσεις ταχύτητας. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε απάτη, επομένως εύκολα μπορούσε κανείς να πέσει θύμα.

Σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ ενημερώνει:

«Με νέο μήνυμα SMS που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Μάλιστα, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Οι πολίτες καλούνται:

*να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

*να μην πατούν τον σύνδεσμο,

*να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

*να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.»

Υποτιθέμενα πακέτα ΕΛΤΑ

Άλλα παραπλανητικά μηνύματα, για υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ που δεν έφτασαν στα χέρια του παραλήπτη λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες πολλοί πολίτες και θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται. Μάλιστα, τα SMS έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ. Ωστόσο, αρκετά μηνύματα προέρχονται από αριθμούς οι οποίοι μπορούν να ξεγελάσουν τους πολίτες

Το παραπλανητικό SMS:

«ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου

Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 29 Ιανουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή. Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

Επαναπρογραμματίστε την παράδοση

Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ

Διαχειριστείτε την παράδοσή σας: https://eltapackages.top/gr

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με -Ναι-, κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον απευθείας στο Safari.

Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα.».

Το παραπάνω, πρόκειται για περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης (phishing) που στοχεύσει στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Έπεσε θύμα απάτης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, θύμα της απάτης με την υποτιθέμενη παράδοση δέματος από τα ΕΛΤΑ έπεσε μια γυναίκα με καταγωγή από το Οροπέδιο Λασιθίου που διαμένει στην Ιεράπετρα. Η άτυχη γυναίκα, περίμενε ένα δέμα από τα ΕΛΤΑ και δεν έκανε δεύτερη σκέψη αναφορικά με την αξιοπιστία του μηνύματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει 1.500 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Απάτη για μη καταβολή

ετήσιου φόρου κυκλοφορίας

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV». Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι:

*ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.

*ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας.

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)

Μέσω email: στο [email protected]

Όλοι καταλαβαίνουμε, πως οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μια στιγμή απροσεξίας μας μπορεί να αποβεί μοιραία και να δούμε τα χρήματα του λογαριασμού μας να κάνουν φτερά!

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ