Ο Άγιος Νικόλαος Γ.Σ. σας προσκαλεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου σε ένα παιδικό αποκριάτικο πάρτι στο Coastal, από τις 13:00 έως τις 18:00.

Η είσοδος είναι 5€ και περιλαμβάνει αναψυκτικό ή καφέ.