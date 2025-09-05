Οι όμορφες γωνιές του τόπου μας αποτελούν για κάποιους έμπνευση για δημιουργία.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες διαθέσιμες επιλογές του Netflix, μια από τις πιο γνωστές και αγαπημένες υπηρεσίας ψυχαγωγίας παγκοσμίως, συναντήσαμε και μια κωμωδία με τίτλο «Ο πλανήτης των Single: Περιπέτεια στην Ελλάδα».

Για όσους δεν γνωρίζουν το Netflix είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ και σειρές που μπορείτε να παρακολουθήσετε online σε συνδεδεμένες στο Internet συσκευές, όπως τηλεοράσεις, tablet και κινητά τηλέφωνα.

Η ταινία είναι μια κωμωδία με θέμα την απόδραση πέντε φίλων στην Ελλάδα η οποία εξελίσσεται σε ξεκαρδιστική αστυνομική ιστορία, όταν γεννιούνται υποψίες ότι ένας από τους συντρόφους τους είναι γνωστός απατεώνας.

Όποιος παρακολουθήσει την ταινία μπορεί να διακρίνει ότι αρκετές σκηνές έχουν γυριστεί στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου αναδεικνύοντας έτσι και με κάποιον τρόπο, κάποια χαρακτηριστικά σημεία του. Μέσα στην ταινία για παράδειγμα, αναγνωρίσαμε το ξενοδοχείο Minos Beach, την περιοχή του Όρμου, αλλά και τα Λακώνια, ενώ πολλά σημεία από αυτά είναι ορατά ακόμη και στο trailer της ταινίας.

Στην παραγωγή συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Ανιέσκα Βιεντλόχα, ο Μάτσιεϊ Στουρ και η Βερόνικα Κσιάσκιεβιτς-Ναταλιέν.

Η ταινία έχει ήδη καταφέρει να μπει στη λίστα με τις δέκα πιο δημοφιλείς επιλογές του Netflix, γεγονός που αποδεικνύει τη θετική ανταπόκριση των θεατών, οι οποίοι ενθουσιάζονται με την πλοκή.

Η διεθνής αυτή προβολή δίνει ιδιαίτερη αξία στον τόπο μας αφού συμβάλλει στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και του τοπικού του χαρακτήρα φέρνοντας τον Άγιο Νικόλαο πιο κοντά σε ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μια ακόμα ευκαιρία ο τόπος μας να προβληθεί διεθνώς, να αναδειχθεί ο πολιτισμός και η φυσική του ομορφιά και να μπει ακόμη πιο δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ