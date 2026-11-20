Το Λασιθιώτικο ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΟΑΝ και την ΑΕ Νεάπολης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής στον 10ο όμιλο, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες το Σάββατο στις 15.00 στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης». Πρόκειται για μία αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία και ιδιαίτερα μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ανάγκη από ένα θετικό αποτέλεσμα, για διαφορετικούς λόγους, αλλά με κοινό στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι έντονο και στην κερκίδα, με τον φίλαθλο κόσμο του Μεραμπέλλου και όχι μόνο να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών», δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για ένα παιχνίδι που έχει όλα τα στοιχεία ενός δυνατού και αμφίρροπου τοπικού ντέρμπι. Η σημασία των βαθμών και η επιθυμία των δύο ομάδων να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση συνθέτουν το σκηνικό ενός αγώνα που συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κοινός τελευταίος αντίπαλος για τις δύο ομάδες ήταν τα Χανιά, απέναντι στα οποία γνώρισαν ήττες. Ο ΑΟΑΝ έχασε 3-1 την περασμένη αγωνιστική στην εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕ Νεάπολης ηττήθηκε 4-0 εντός έδρας μεσοβδόμαδα, στο πλαίσιο της 3ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας.

Πλέον όμως το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στο μεταξύ τους παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

O AOAN

Για τον ΑΟΑΝ η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, οι οποίες μάλιστα ήταν οι πρώτες του στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, αξιοποιώντας την έδρα τους και τη δυναμική που τους δίνουν οι φίλαθλοί τους. Βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, καθώς έχουν συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς και καταλαμβάνουν υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, κάτι που τους δίνει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά.

Ωστόσο γνωρίζουν πολύ καλά πως σε ένα τοπικό ντέρμπι τέτοιου χαρακτήρα οι βαθμολογικές θέσεις και ότι έχει συμβεί μέχρι στιγμής στη σεζόν περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η ΑΕ Νεάπολης είναι ένας αντίπαλος που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ για τον ΑΟΑΝ δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιπλέξει περισσότερο την κατάσταση και να τον βάλει σε βαθμολογικές περιπέτειες. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα του Νίκου Σουργιά αντιμετωπίζει το παιχνίδι με τη σοβαρότητα που πρέπει, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την κατάκτηση της νίκης.

Η προετοιμασία κύλησε ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τον τεχνικό του ΑΟΑΝ να δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές του πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει της αναμέτρησης. Στα αγωνιστικά πάντως υπάρχουν δύο δεδομένες απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Μαρκάκη και Μιχάλη Μαρινάκη, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η ΑΕ Νεάπολης

Από την πλευρά της η ΑΕ Νεάπολης καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς το παιχνίδι με τον ΑΟΑΝ αποτελεί την τρίτη διαδοχική αγωνιστική υποχρέωση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχαν προηγηθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Εργοτέλη για το πρωτάθλημα, όπου γνώρισε την ήττα 1-0 και το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τα Χανιά στη Νεάπολη για το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 0-4.

Παρά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα, η συνολική αγωνιστική εικόνα των πρωταθλητών Λασιθίου άφησε θετικές εντυπώσεις και έδειξε πως διαθέτουν τις δυνατότητες να σταθούν ανταγωνιστικά ακόμη και απέναντι σε αντιπάλους που βρίσκονται στο πρώτο μισό της βαθμολογίας. Η προσπάθεια, η διάθεση και τα καλά αγωνιστικά δείγματα που παρουσίασαν αποτελούν στοιχεία πάνω στα οποία θέλουν να στηριχθούν και στη νέα τους αποστολή, με στόχο αυτή τη φορά να συνδυάσουν την καλή παρουσία με ένα βαθμολογικό κέρδος.

Για την ομάδα του Πέτρου Μαρινάκη το ντέρμπι αποτελεί μία ακόμη σημαντική δοκιμασία, αλλά και μία ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγωνιστική βελτίωση που παρουσιάζει, διεκδικώντας με αξιώσεις ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει υψηλότερη βαθμολογική θέση και αγωνίζεται στην έδρα του. Το γεγονός μάλιστα ότι δεν υπάρχουν δεδομένα προβλήματα απουσιών αποτελεί ένα επιπλέον θετικό στοιχείο για την ΑΕΝ, καθώς ο προπονητής της έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, προκειμένου να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και να παρατάξει την ομάδα του με τις περισσότερες δυνατές επιλογές.